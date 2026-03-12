CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 10:08

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,65 puan ve yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,44 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmasına karşın Irak petrol tankerlerinin ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğramasıyla petrol fiyatları tekrar sert yükseldi. Bu durum küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi, para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek 13.300 ve 13.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa Birliği: Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat kaldırılmamalı Avrupa Birliği: Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat kaldırılmamalı 12 Mart 2026 08:14
Irak SOMO’dan uyarı: 2 tankere saldırı petrol faaliyetlerini tehdit ediyor Irak SOMO'dan uyarı: 2 tankere saldırı petrol faaliyetlerini tehdit ediyor 12 Mart 2026 08:11
ABD, 172 milyon varil petrolü piyasaya sürecek ABD, 172 milyon varil petrolü piyasaya sürecek 12 Mart 2026 08:08
ABD’den 16 ekonomiye ticaret soruşturması: Yeni gümrük vergileri gündemde ABD’den 16 ekonomiye ticaret soruşturması: Yeni gümrük vergileri gündemde 12 Mart 2026 07:44
Hindistan, Çin ve komşu ülkelere yabancı yatırım kısıtlamalarını hafifletti Hindistan, Çin ve komşu ülkelere yabancı yatırım kısıtlamalarını hafifletti 11 Mart 2026 16:10
OPEC’in günlük ham petrol üretimi arttı OPEC'in günlük ham petrol üretimi arttı 11 Mart 2026 16:04
AB’de nüfusun yarıdan fazlası toplu taşıma kullanmadı AB'de nüfusun yarıdan fazlası toplu taşıma kullanmadı 11 Mart 2026 15:55
İran’dan petrol uyarısı: Varil fiyatı 200 dolara çıkabilir İran’dan petrol uyarısı: Varil fiyatı 200 dolara çıkabilir 11 Mart 2026 15:51
BoE’den stablecoin mesajı: Düzenlemeye açığız BoE’den stablecoin mesajı: “Düzenlemeye açığız” 11 Mart 2026 15:51
OPEC+ petrol üretiminde Hürmüz etkisi! Mart’ta düşebilir! OPEC+ petrol üretiminde Hürmüz etkisi! Mart'ta düşebilir! 11 Mart 2026 15:42
ABD’nin şubat ayı enflasyonu belli oldu ABD'nin şubat ayı enflasyonu belli oldu 11 Mart 2026 15:37
Amazon’dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış Amazon’dan dev tahvil hamlesi: 10 milyar euroluk satış 11 Mart 2026 15:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.200,3800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13200,38 Yüksek 13200,38
Açılış
44,1191 Değişim 0,0350 Son veri saati:
Düşük 44,0812 Yüksek 44,1162
Açılış
51,1067 Değişim 0,2292 Son veri saati:
Düşük 50,9578 Yüksek 51,187
Açılış
7.331,4420 Değişim 81,261 Son veri saati:
Düşük 7268,263 Yüksek 7349,524
Açılış
122,5268 Değişim 3,6850 Son veri saati:
Düşük 119,0966 Yüksek 122,7816
Açılış
BİST En Aktif Hisseler