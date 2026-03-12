Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,65 puan ve yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,44 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmasına karşın Irak petrol tankerlerinin ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğramasıyla petrol fiyatları tekrar sert yükseldi. Bu durum küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi, para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek 13.300 ve 13.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.