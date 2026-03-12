ABD tahvil getirileri yükselişini sürdürdü

Tradeweb verilerine göre, 10 yıllık tahvilin getirisi son olarak %4,228 seviyesinden işlem gördü ve 2,4 baz puan yükseldi.

Getiri artışları, Brent petrol fiyatlarının arz kesintisi endişeleriyle 100 doların üzerine çıkmasıyla paralellik gösterdi.

Piyasalarda, Hürmüz Boğazı'nda olası uzun süreli bir kapanmanın fiyatları yukarı taşıdığı ifade ediliyor.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın çarşamba günü gerçekleştirdiği tarihindeki en büyük petrol rezervi dağıtımı da fiyat hareketlerini etkileyen faktörlerden biri oldu.