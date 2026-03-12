CANLI BORSA
Kripto paralara 'petrol' darbesi! Bir kaç saatte 2.000 dolar eridi... Bitcoin ve Ethereum yine düştü

Irak sularında iki petrol tankerine düzenlenen saldırıların ardından Brent ham petrol fiyatının 100 dolara çıkmasıyla kripto paralarda toparlanma süreci darbe aldı. Bitcoin ve Ethereum, kritik seviyelerde tutunamayarak düştü.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2026 09:47

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2026 09:48

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından kripto para piyasalarında volatilite artarken, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sert fiyat hareketleri yaşandı.

PETROL ŞOKU BİTCOİN'İ BASKILADI

Savaşın ilk günlerinde 63 bin dolar seviyesinden yükselişe geçen Bitcoin, petroldeki rahatlamanın etkisiyle 71.230 dolara kadar çıktı. Ancak Basra Limanı açıklarında iki petrol tankerinin vurulması piyasada yeni bir tedirginliğe yol açtı.

Irak'ın petrol limanlarını kapatma kararı sonrasında Brent Petrol fiyatının yeniden 100 dolar seviyesine ulaşması, riskli varlıklarda satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin yeniden 70 bin doların altına geriledi.

SAATLER İÇİNDE 2 BİN DOLARA YAKIN KAYIP

Birkaç saat içinde yaklaşık 2 bin dolar değer kaybeden Bitcoin, yeni günde 69.393 dolara kadar düştü. Amiral kripto para birimi son 24 saatte yüzde 0,8, haftalık bazda ise yüzde 4,3 değer kaybı yaşadı.

ALTCOİNLERDE DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Kripto piyasasındaki satış dalgası diğer büyük tokenlara da yansıdı.

Ether gün içinde yüzde 0,5, haftalık bazda yüzde 4,5 düşüşle 2.025 dolara geriledi.

Solana ise yüzde 1,5 değer kaybederek 85 dolara indi ve son yedi günde yüzde 5,7 düşüşle büyük kripto varlıklar arasında en zayıf performansı gösterdi.

XRP yüzde 0,8 düşüşle 1,37 dolara gerilerken, Dogecoin yüzde 0,8 kayıpla 0,092 dolara indi ve Salı günü Elon Musk kaynaklı yükselişin büyük bölümünü geri verdi.

BNB ise 642 dolar seviyesinde yatay seyir izledi.

BİST En Aktif Hisseler