Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde

Bölgede yaşanan son gelişmeler arasında Irak karasularında iki yakıt tankerine düzenlenen saldırılar ile küresel petrol sevkiyatı açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılar bulunuyor.

Enerji fiyatlarındaki artış, küresel enflasyonun yeniden yükselmesine ilişkin endişeleri güçlendirirken ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisini de gündeme getiriyor. Bu durum, kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar ise Fed'in para politikası yönüne dair yeni sinyaller almak için açıklanacak ABD ekonomik verilerini yakından izliyor. Buna karşın, uzun süren satış baskısının ardından son dönemde Bitcoin'e yeniden sermaye girişinin başladığı görülüyor. Daha önce Ekim ayında 126 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin, ardından yaşanan düşüşlerle bu seviyenin yaklaşık yarısına kadar gerilemişti.

Perşembe günü geç saatlerde güçlü bir yükseliş yaşayan Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde de kazançlarını korudu. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in enerji piyasalarına ilişkin açıklamaları da piyasalarda etkili oldu.

ABD yönetiminin denizde bekleyen Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verebileceğine yönelik açıklamaların ardından Bitcoin kısa süreliğine 72 bin doların üzerine çıktı. Bu adımın, küresel petrol arzını artırarak enerji piyasalarındaki baskıyı azaltmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Yüzde 2,6'ya varan yükselişin ardından Bitcoin şu sıralarda 71 bin 400 dolar civarında işlem görüyor.

72 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Analistler, yükseliş trendinin devamı için 72 bin dolar seviyesinin aşılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Kısa süre önce 70 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak güç kazanan Bitcoin'de teknik göstergeler şimdilik olumlu sinyaller veriyor.

72 bin doların üzerinde kalıcı bir kapanış yapılması halinde fiyatın sırasıyla 73 bin 200, 74 bin ve 75 bin dolar seviyelerine doğru ilerleyebileceği ifade ediliyor.

Olası bir geri çekilmede ise ilk destek noktası olarak 70 bin 400 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda psikolojik eşik olan 70 bin dolar ve ardından 67 bin 250 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Öte yandan petrol fiyatları da gün içinde sert hareketler sergiledi. Orta Doğu'da tanker saldırılarının arz kesintisi endişelerini artırmasıyla fiyatlar yaklaşık yüzde 10 yükselerek varil başına 100 dolara yaklaşmıştı. Daha sonra ABD Hazine Bakanı Bessent'in açıklamalarının ardından Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatı gerileyerek yaklaşık 95 dolar seviyelerinde dengelendi.