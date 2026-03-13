CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde

Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, 60 bin dolar seviyelerinden yükselerek 70 bin doların üzerine yerleşti. Son günlerde yukarı yönlü hareketini sürdüren Bitcoin, Şubat ortasında yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 71 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı ve üst üste beş işlem gününde yükseliş kaydetti. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlere rağmen fiyatlardaki yükseliş ivmesi korunuyor.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 09:03

Bölgede yaşanan son gelişmeler arasında Irak karasularında iki yakıt tankerine düzenlenen saldırılar ile küresel petrol sevkiyatı açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılar bulunuyor.

Enerji fiyatlarındaki artış, küresel enflasyonun yeniden yükselmesine ilişkin endişeleri güçlendirirken ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisini de gündeme getiriyor. Bu durum, kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar ise Fed'in para politikası yönüne dair yeni sinyaller almak için açıklanacak ABD ekonomik verilerini yakından izliyor. Buna karşın, uzun süren satış baskısının ardından son dönemde Bitcoin'e yeniden sermaye girişinin başladığı görülüyor. Daha önce Ekim ayında 126 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin, ardından yaşanan düşüşlerle bu seviyenin yaklaşık yarısına kadar gerilemişti.

Perşembe günü geç saatlerde güçlü bir yükseliş yaşayan Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde de kazançlarını korudu. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in enerji piyasalarına ilişkin açıklamaları da piyasalarda etkili oldu.

ABD yönetiminin denizde bekleyen Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verebileceğine yönelik açıklamaların ardından Bitcoin kısa süreliğine 72 bin doların üzerine çıktı. Bu adımın, küresel petrol arzını artırarak enerji piyasalarındaki baskıyı azaltmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Yüzde 2,6'ya varan yükselişin ardından Bitcoin şu sıralarda 71 bin 400 dolar civarında işlem görüyor.

72 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Analistler, yükseliş trendinin devamı için 72 bin dolar seviyesinin aşılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Kısa süre önce 70 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak güç kazanan Bitcoin'de teknik göstergeler şimdilik olumlu sinyaller veriyor.

72 bin doların üzerinde kalıcı bir kapanış yapılması halinde fiyatın sırasıyla 73 bin 200, 74 bin ve 75 bin dolar seviyelerine doğru ilerleyebileceği ifade ediliyor.

Olası bir geri çekilmede ise ilk destek noktası olarak 70 bin 400 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda psikolojik eşik olan 70 bin dolar ve ardından 67 bin 250 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Öte yandan petrol fiyatları da gün içinde sert hareketler sergiledi. Orta Doğu'da tanker saldırılarının arz kesintisi endişelerini artırmasıyla fiyatlar yaklaşık yüzde 10 yükselerek varil başına 100 dolara yaklaşmıştı. Daha sonra ABD Hazine Bakanı Bessent'in açıklamalarının ardından Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatı gerileyerek yaklaşık 95 dolar seviyelerinde dengelendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Merkez bankalarının altın alım isteği yükseliyor Merkez bankalarının altın alım isteği yükseliyor 12 Mart 2026 10:33
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 12 Mart 2026 10:08
Asya borsaları artan petrol fiyatlarıyla negatif seyrediyor Asya borsaları artan petrol fiyatlarıyla negatif seyrediyor 12 Mart 2026 10:01
Kripto paralara ’petrol’ darbesi! Bir kaç saatte 2.000 dolar eridi... Bitcoin ve Ethereum yine düştü Kripto paralara 'petrol' darbesi! Bir kaç saatte 2.000 dolar eridi... Bitcoin ve Ethereum yine düştü 12 Mart 2026 09:47
JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor JPMorgan açıkladı: Petrol fiyatları Asya merkez bankalarının faiz beklentilerini etkiliyor 12 Mart 2026 09:46
Bank of America’nın SASA’daki payı yüzde 5’i aştı Bank of America’nın SASA’daki payı yüzde 5’i aştı 12 Mart 2026 09:41
İngiltere 13,5 milyon varil stratejik petrol rezervini piyasaya sürecek İngiltere 13,5 milyon varil stratejik petrol rezervini piyasaya sürecek 12 Mart 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 12 Mart 2026 09:32
Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını yükseltti Orta Doğu gerilimi demir cevheri fiyatlarını yükseltti 12 Mart 2026 09:27
Çin, rafine yakıt ihracatını yasakladı Çin, rafine yakıt ihracatını yasakladı 12 Mart 2026 09:24
ABD’de bütçe açığı şubatta 307,5 milyar dolar oldu ABD’de bütçe açığı şubatta 307,5 milyar dolar oldu 12 Mart 2026 09:22
Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi 12 Mart 2026 09:09
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.286,1200 Değişim 284,83 Son veri saati:
Düşük 13156,53 Yüksek 13441,36
Açılış
44,1977 Değişim 0,1106 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2158
Açılış
50,9046 Değişim 0,2390 Son veri saati:
Düşük 50,8347 Yüksek 51,0737
Açılış
7.248,7350 Değişim 83,152 Son veri saati:
Düşük 7203,61 Yüksek 7286,762
Açılış
119,0276 Değişim 2,8187 Son veri saati:
Düşük 118,664 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler