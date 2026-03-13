Asya borsaları negatif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsaları, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 10:13

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerginliklerden dolayı, İran'ın enerji arzını daha da kısıtlayabileceğine yönelik endişeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bu endişelerin artması petrol fiyatlarını yükseltirken borsalarda satış baskısını da artırıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Piyasalar, çatışmanın potansiyel süresini yeniden değerlendirirken, süreçte yatırımcılar riskten kaçınıyor. Çatışmaların devam etmesinden dolayı Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) stratejik petrol rezervini piyasaya sürme hamlesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe ve piyasalardaki endişelerin azalmasına engel olamadı. Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkili olurken, teknoloji hisselerindeki primler endekslerdeki satışların derinleşmesinin önüne geçiyor.

GÜNEY KORE'DEN YENİ ENERJİ ÖNLEMLERİ

Orta Doğu'dan gelen petrol tedarikine büyük ölçüde bağımlı olan Asya ülkelerinde ekonomik faaliyetlerde aksamaların olmaması için hükümetlerin aldığı önlemler artmaya devam ediyor.

Bölge genelinde petrokimya sektörüne yönelik kısıtlamalar temel gündem maddelerinden olmaya devam ederken, Güney Kore'nin bir petrol ürünü olan nafta ihracatını kısıtladığına yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Bunun yanı sıra, Güney Kore hükümeti bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu krizi sonrasında küresel yakıt fiyatlarındaki artışın elektrik maliyetlerini yükseltmesi durumunda, savunmasız haneleri desteklemek için ek enerji destekleri sağlamayı değerlendirdiğini belirtti.

Açıklamada Güney Kore'nin, petrol fiyatlarının yüksek kalması ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin aksaması durumunda nükleer ve kömürle çalışan enerji üretimini artırmaya da hazırlandığı bildirildi.

Ülkenin İklim ve Enerji Bakanlığı ise LNG'ye olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, bakımda olan nükleer reaktörlerin yeniden faaliyete geçirilmesini hızlandıracağını açıkladı.

JAPONYA MALİYE BAKANI KATAYAMA'DAN MÜDAHALE MESAJI

Japonya tarafında ise enerji tedarikine yönelik endişelerin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimin kura etkisi yakından takip edilmeye devam ediyor.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın, döviz ve diğer finansal piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı her zaman gerekli olan tüm adımları atmaya hazır olduğunu söyledi.

Katayama, petrol fiyatlarındaki ani yükselişlerin kur tarafındaki oynaklıkları tetiklediğini işaret ederken, "Hükümet, döviz hareketlerinin insanların geçim kaynakları üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak, her an harekete geçmeye hazırdır." dedi.

Söz konusu açıklamaların ardından dolar/yen paritesi 3 günlük yükseliş serisinin ardından yatay bir seyre geçerken, 159,7 seviyesinden gerileyerek 159,3 seviyesine indi.

Kurumsal tarafta ise Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un elektrikli araç iş kolundaki yeniden yapılanma maliyetleri nedeniyle yıllık zarar öngörmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 5,6 gerilerken, bu durum Japonya'da piyasaları olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 düşüşle 5.487,2 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalışla 53.693 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 4.087 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 düşüşle 25.450 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 75.180 puan seviyesinde bulunuyor.

