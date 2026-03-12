Küresel tahviller petrol fiyatlarıyla tersine döndü: 2026 kazançları silindi

Varil fiyatının 100 doların üzerine çıkması, enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini artırarak dünya genelinde tahvil satışlarını tetikledi. Bu durum, küresel tahvil piyasalarında ciddi bir değer kaybına yol açtı.

Goldman Sachs ekonomistleri Manuel Abecasis ve David Mericle, yüksek enflasyonun Fed'in yakın dönemde faiz indirimine gitmesini zorlaştıracağını belirterek, bir sonraki faiz indirimini öngördükleri tarihi Haziran'dan Eylül ayına ertelediklerini açıkladı.

Küresel devlet tahvilleri ile yatırım yapılabilir seviyedeki kurumsal tahvilleri takip eden endeksler de 2026'de eksiye geçti. Sabit getirili menkul kıymetlerdeki bu kayıplar, artan enflasyon baskılarının merkez bankalarının para politikalarını gevşetmesini hâlâ zorlaştırdığını gösteriyor.