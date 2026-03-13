JPMorgan açıkladı: Savaş yatırım tercihlerini değiştirdi! Bitcoin ve altın ETF’lerinde ayrışma

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, en büyük spot altın fonu SPDR Gold Shares (GLD)'den savaş başlangıcından bu yana varlıkların %2,7'si kadar çıkış olduğunu bildirdi. Buna karşılık, BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonuna aynı dönemde varlıkların %1,5'i oranında giriş oldu.

Raporda, 27 Şubat'tan itibaren yaşanan bu ayrışmanın, altın ETF'lerinin yıl başından bu yana Bitcoin'e karşı sahip olduğu avantajı tersine çevirdiği belirtildi. Yine de, altın fonlarının 2025'in dördüncü çeyreğinde gösterdiği güçlü performansın tamamen silinmediği vurgulandı.

Analistler, geçen ekim ayından itibaren özellikle bireysel yatırımcıların Bitcoin'den altına yöneldiğini ve bu süreçte IBIT'ten çıkışlar olurken GLD'ye güçlü girişler yapıldığını hatırlattı.