Enerji fiyatlarındaki yükseliş şeker piyasasını etkiliyor

Petrol ile şeker fiyatları arasında, etanol üretimi üzerinden güçlü bir bağlantı bulunuyor. Şeker piyasasında son dönemde fiyatları yukarı çeken iki temel faktör öne çıkıyor.

İlk faktör, 2026-2027 sezonuna dair arz beklentileri. Piyasada, gelecek sezonda arzın daha sınırlı olabileceğine dair öngörüler giderek güçleniyor. Bu durum, şeker fiyatlarının yükselmesini destekleyen önemli bir etken olarak görülüyor.

İkinci faktör ise enerji maliyetlerindeki artış. Yükselen enerji fiyatları, üretim ve lojistik süreçlerini etkileyerek maliyetleri artırıyor ve şeker piyasası üzerinde ek baskı yaratıyor. Bu etki özellikle dünyanın en büyük şeker kamışı üreticisi Brezilya'da dikkat çekiyor.

Yüksek enerji fiyatları Brezilyalı fabrikaların 2026-2027 sezonunda şeker kamışının daha büyük kısmını şeker yerine etanol üretimine yönlendirmesine yol açabilir. Bu durum, küresel şeker arzını daraltarak fiyatları yukarı taşıyabilir.

Ancak Brezilya'daki etanol üretim kararları, büyük ölçüde enerji şirketi Petrobras tarafından belirlenen benzin fiyatlarına bağlı olacak. 5 Mart itibarıyla şirketin benzin fiyatları, uluslararası fiyatların yüzde 24 altında bulunuyordu. Petrobras, küresel fiyatlardaki sert yükselişe rağmen ithalat ve ihracatta kesinti riski görmediğini açıkladı.

Fiyatlara bakıldığında, New York'ta ham şeker fiyatı yüzde 2,9 artarak pound başına 14,51 sente ulaştı. Londra'da beyaz şeker fiyatı ise yüzde 1,1 yükseldi.

Bu tablo, şeker piyasasında sadece mevcut arz-talep dengesinin değil, enerji ve yakıt politikalarının da fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Brezilya'nın şeker ve etanol üretim dengesi, önümüzdeki dönemde küresel şeker fiyatlarının yönü açısından kritik bir rol oynamaya devam edecek.