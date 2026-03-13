BofA’dan piyasalara 2008 benzetmesi: Riskler büyüyor

Hartnett, özellikle petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve özel tahvil piyasasında artan baskının, kriz öncesi dönemde görülen dinamikleri hatırlattığını belirtti.

28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı sonrası enerji fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çeken stratejist, petrolün yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazanmasının piyasalarda yeni riskleri gündeme getirdiğini ifade etti.

"2007-2008 DÖNEMİNE ÜRKÜTÜCÜ DERECEDE BENZİYOR"

Hartnett yayımladığı analiz notunda, 2026 yılında varlık fiyatlarının sergilediği performansın, 2007 ortası ile 2008 ortası arasındaki fiyat hareketlerine oldukça benzer bir seyir izlediğini söyledi.

2008'de petrol fiyatlarının varil başına 70 dolardan 140 dolara kadar yükseldiği dönemde, konut kredileri piyasasında yaşanan sarsıntıların küresel finans krizine zemin hazırladığını hatırlatan Hartnett, mevcut tabloyla o dönem arasında paralellikler kurdu.

PİYASALARIN İKİ BÜYÜK ENDİŞESİ

Stratejiste göre küresel piyasaların odağında şu iki temel risk bulunuyor:

Özel tahvil piyasasında artan stres: Fon çıkışları, kredi verme koşullarının sıkılaşması ve yapay zekânın bazı borçlular üzerindeki etkisi bu alanda baskıyı artırıyor.

Stagflasyon riski: Savaşın tetiklediği enerji maliyetleri yükselirken ekonomik büyümenin yavaşlaması ve buna rağmen merkez bankalarının faiz artırmak zorunda kalması ihtimali yatırımcıları tedirgin ediyor.

Hartnett ayrıca yatırımcıların, merkez bankalarının her koşulda piyasaları kurtaracağına dair beklentisinin aşırı iyimserlik barındırabileceği konusunda da uyarıda bulundu.