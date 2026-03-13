CANLI BORSA
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Ocak'ta geriledi

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi sanayi üretimi ocak ayında aylık %1,5 azalarak ekonomist beklentisi olan %0,6 artışın altında kaldı.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 13:31

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi sanayi üretimi ocak ayında aylık %1,5 azalış göstererek ekonomist beklentisi olan %0,6 artışın altında kaydedildi.

Yıllık bazda ise üretim %1,2 gerileyerek %1,4'lük büyüme beklentisinin altında gerçekleşti.

Sanayi sektörü uzun süredir durağan seyrederken, Almanya üretimi 2021 seviyesinin %9 altında bulunuyor. Yüksek enerji maliyetleri, Çin'den gelen rekabet, ABD tarifeleri ve zayıf küresel talep sektörü baskılıyor.

Petrol fiyatları yıl başından bu yana üçte iki oranında, doğal gaz maliyetleri ise %80 artarken, İran'daki çatışmalar enerji fiyatlarını yükseltiyor ve Avrupa'nın sanayi üretiminde baskı yaratıyor.

