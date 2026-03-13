İngiltere'de stagflasyon endişesi artıyor: Sterlin düşüşte!

CANLI BORSA
İngiltere ekonomisi, Ocak ayında beklenmedik şekilde büyüme kaydedemedi ve bu durum sterlinin değer kaybetmesine yol açtı. Analistler yüzde 0,2’lik bir büyüme bekliyordu.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 11:48

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja, "Yılın güçlü başlaması beklentilerimiz azaldı" diyerek, İran'daki ihtilafın ekonomik büyümeyi daha da sınırlayabileceğini belirtti. Raja, yüksek enerji maliyetlerinin hane halkının harcama gücünü düşürdüğünü ve yatırım ile tüketimi kısıtladığını ifade etti. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası'nın düşük büyüme ile yüksek enflasyon arasında zor bir seçim yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

ICAEW ekonomisti Suren Thiru ise, stagflasyon kaygılarının arttığını belirterek, olumsuz ekonomik verilerin faiz indirimine yönelik beklentileri ortadan kaldırdığını söyledi. Thiru, Orta Doğu'daki ihtilafın yol açtığı yeni enflasyon riskleri ve enerji krizi ile tedarik zinciri sorunlarının ekonomideki canlılığı azalttığını, mali alanı zorladığını ekledi. Bununla birlikte, politika yapıcıların enerji fiyatlarının ani etkilerini şimdilik görmezden gelme eğiliminde olması nedeniyle faiz artırımı tartışmalarının erken olduğunu ifade etti.

