ABD'de Trump tarifeleri için geçici sistem kuruluyor

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 08:45

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesi için geliştirilen sistemin yüzde 40 ile yüzde 80 arasında tamamlandığını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 08:45

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen gümrük vergilerinin iadesi için geliştirilen yeni sistemin teknik detayları ve geliştirme aşamaları aktarıldı.

Sistemin talep portalı, toplu işleme, inceleme ve tasfiye ile iade olmak üzere dört bileşenden oluştuğu belirtilen açıklamada, talep portalının yüzde 70, toplu işlemenin yüzde 40, inceleme ve tasfiyenin yüzde 80 ve iade bileşeninin yüzde 60 oranında tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sistemin aşamalı olarak hayata geçirilmesinin planlandığı kaydedildi.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine daha önce sunulan bir başka açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, 330 binden fazla ithalatçının 53 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiği ve hala yaklaşık 20,1 milyon işlemin tasfiye sürecinin tamamlanmadığı aktarılmıştı.

CBP'nin iade sürecini kolaylaştırmak için sistemine yeni bir fonksiyon eklemeyi planladığı belirtilen açıklamada, bunun 45 gün içinde kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışıldığı kaydedilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

BİST En Aktif Hisseler