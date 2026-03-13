CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Dört günlük kesinti sona erdi! Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında sevkiyat yeniden başladı

Dört günlük kesinti sona erdi! Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında sevkiyat yeniden başladı

Irak, dört gün süren kesintinin ardından Kerkük sahalarından çıkarılan ham petrolün Türkiye’deki Ceyhan Limanı’na sevkiyatını yeniden başlattı. Küresel enerji piyasalarının Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık nedeniyle alternatif ihracat yollarına yöneldiği bir dönemde, Kerkük-Ceyhan boru hattındaki operasyonların yeniden hız kazanması dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 14:24

9 Mart'ta durdurulan petrol akışı 13 Mart Cuma günü itibarıyla tekrar başladı. Akışın neden durdurulduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede devam eden savaş koşulları ve bazı teknik ihtiyaçların operasyon takvimini etkilediği ifade ediliyor.

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı, sevkiyat kapasitesini artırmak amacıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile temaslarını yoğunlaştırdı. Bağdat yönetiminin Erbil'e gönderdiği resmi yazıda, Kerkük sahalarından çıkarılan günlük en az 100 bin varil ham petrolün Kürdistan boru hattı ağı üzerinden Ceyhan'a taşınmasına izin verilmesi talep edildiği bildirildi.

Irak yönetimi, söz konusu transfer için oluşacak transit ücretlerini ödemeyi de teklif etti. Yetkililer, teknik kapasite ve rezerv durumuna bağlı olarak bu miktarın ilerleyen süreçte kademeli biçimde artırılabileceğini belirtiyor.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması ve Basra Körfezi'ndeki ihracat terminallerinin risk altında bulunması, Türkiye üzerinden geçen petrol hatlarının stratejik önemini daha da artırdı. Enerji analistleri, Kerkük-Ceyhan hattının tam kapasite çalışması ve IKBY hattının sisteme dahil edilmesinin küresel petrol piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarını bir ölçüde azaltabileceğini değerlendiriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Mart 2026 09:53
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde 13 Mart 2026 09:03
ABD’den 60 ticaret ortağına ’zorla çalıştırma’ soruşturması ABD'den 60 ticaret ortağına 'zorla çalıştırma' soruşturması 13 Mart 2026 08:48
ABD’de Trump tarifeleri için geçici sistem kuruluyor ABD'de Trump tarifeleri için geçici sistem kuruluyor 13 Mart 2026 08:45
ABD’den Rus petrolünün alınmasına geçici izin ABD'den Rus petrolünün alınmasına geçici izin 13 Mart 2026 08:41
Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek 13 Mart 2026 08:38
ABD’nin dış ticaret açığı Ocak’ta sert geriledi ABD’nin dış ticaret açığı Ocak'ta sert geriledi 12 Mart 2026 16:33
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 12 Mart 2026 16:06
OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı 12 Mart 2026 14:30
KBC Bank: ECB faiz artışı beklenenden daha erken olabilir KBC Bank: ECB faiz artışı beklenenden daha erken olabilir 12 Mart 2026 14:05
Almanya’nın 2026 büyüme tahmini düşürüldü Almanya’nın 2026 büyüme tahmini düşürüldü 12 Mart 2026 14:01
Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi 12 Mart 2026 13:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.023,7300 Değişim 314,40 Son veri saati:
Düşük 12944,68 Yüksek 13259,08
Açılış
44,1924 Değişim 0,1106 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2158
Açılış
50,7232 Değişim 0,4942 Son veri saati:
Düşük 50,5795 Yüksek 51,0737
Açılış
7.230,1630 Değişim 94,735 Son veri saati:
Düşük 7192,027 Yüksek 7286,762
Açılış
118,1598 Değişim 5,4528 Son veri saati:
Düşük 116,0299 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler