Dört günlük kesinti sona erdi! Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında sevkiyat yeniden başladı

9 Mart'ta durdurulan petrol akışı 13 Mart Cuma günü itibarıyla tekrar başladı. Akışın neden durdurulduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede devam eden savaş koşulları ve bazı teknik ihtiyaçların operasyon takvimini etkilediği ifade ediliyor.

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı, sevkiyat kapasitesini artırmak amacıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile temaslarını yoğunlaştırdı. Bağdat yönetiminin Erbil'e gönderdiği resmi yazıda, Kerkük sahalarından çıkarılan günlük en az 100 bin varil ham petrolün Kürdistan boru hattı ağı üzerinden Ceyhan'a taşınmasına izin verilmesi talep edildiği bildirildi.

Irak yönetimi, söz konusu transfer için oluşacak transit ücretlerini ödemeyi de teklif etti. Yetkililer, teknik kapasite ve rezerv durumuna bağlı olarak bu miktarın ilerleyen süreçte kademeli biçimde artırılabileceğini belirtiyor.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması ve Basra Körfezi'ndeki ihracat terminallerinin risk altında bulunması, Türkiye üzerinden geçen petrol hatlarının stratejik önemini daha da artırdı. Enerji analistleri, Kerkük-Ceyhan hattının tam kapasite çalışması ve IKBY hattının sisteme dahil edilmesinin küresel petrol piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarını bir ölçüde azaltabileceğini değerlendiriyor.