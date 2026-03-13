CANLI BORSA
Değerli metallerde son durum: Alüminyum haftayı artıda kapatacak

Doların değer kazanması, metal piyasalarında genel düşüşe yol açarken, alüminyum üç günlük yükseliş serisini sonlandırsa da haftalık bazda sınırlı bir kazançla kapanmaya hazırlanıyor. Dolar baskısı metal fiyatlarını aşağı çekerken, Orta Doğu’daki üretim riskleri ve jeopolitik gerilimler alüminyum arz endişelerini canlı tutuyor.

13 Mart 2026

Gün içinde Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum yüzde 1,7 düşerek 3.458 dolar/tona gerilerken, haftalık bazda yüzde 0,3 artışla kapanması öngörülüyor. Doların güçlenmesi, metalleri dolar cinsinden alan yabancı yatırımcılar için maliyeti artırıyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Orta Doğu'da nakliye aksaklıkları nedeniyle 2–3 milyon tonluk alüminyum üretim kapasitesi risk altında. Bölgede artan enerji maliyetleri ve hammadde sıkıntısı, Körfez'deki üreticileri zorluyor. LME'de alüminyum stokları temmuzdan bu yana en düşük seviye olan 445.300 tona gerilerken, Şanghay'da stoklar yüzde 5,6 artışla Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye, 416.425 tona ulaştı. Ayrıca, Norsk Hydro'nun Qatalum izabe tesisinin kapanması nedeniyle tesis şu anda yalnızca yüzde 60 kapasiteyle çalışıyor.

Diğer metallerde de düşüşler gözlemlendi: Bakır yüzde 1 düşerek 12.871 dolar/tona geriledi ve haftalık yüzde 3,6 kayıpla ilerliyor. Çinko yüzde 0,4 düşüşle 3.286,50 dolara, nikel yüzde 1,6 düşüşle 17.445 dolara, kalay yüzde 3,1 düşüşle 47.860 dolara indi. Kurşun ise yüzde 0,6 azalarak 1.929 dolara geriledi ve en düşük seviyelerinden birini kaydetti.

