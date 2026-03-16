Barclays, Fed'in faiz indirimini enflasyon endişeleri nedeniyle erteledi

Barclays, Goldman Sachs’ın ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026’daki ilk faiz indirimini Haziran yerine Eylül’e ötelediğini duyurdu. Banka, bu kararın arkasında Orta Doğu’daki çatışmaların enflasyon üzerindeki risklerini artırmasının yattığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 07:48

Barclays'e göre, ABD'de çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi ve petrol fiyatlarındaki baskılar, Fed'in 2026 ortasında faiz indirimine güvenle gitmesini zorlaştırıyor. Banka, Aralık ayı için öngördüğü indirim planını da Mart 2027'ye erteledi ve bu yıl yalnızca 25 baz puanlık tek bir indirim beklediğini açıkladı.

Stratejistler, "Revizyonumuz, PCE enflasyon görünümünü yukarı yönlü güncellememizi ve İran kaynaklı çatışmanın enflasyon risklerini artırmasını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

