Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı 16 Mart haftasına yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı 16 Mart haftasına yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat haftaya yüzde 0,27 yükselişle 15.335,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 09:31

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,44 azalışla 15.293,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.265,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 15.335,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.500 puanın direnç, 15.200 ve 15.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

