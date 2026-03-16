Bakır fiyatları petrol endişeleri ve Fed beklentileriyle düşüşte!

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratı ton başına 12.740 dolara gerileyerek %0,32 değer kaybederken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı %1,28 düşüşle 99.310 yuandan işlem gördü. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaşının ikinci haftasını aşması, Brent petrolün varil başına 100 doların üzerinde kalmasına neden olarak enflasyon endişelerini körükledi.

Piyasalar, Fed'in Çarşamba günü faizleri sabit tutmasını beklerken, Haziran ayına kadar olası bir gevşeme ihtimalini giderek daha düşük görüyor. Citi analistleri, güçlü ABD doları, yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimlerinin gecikmesi ve Çin Yeni Yılı sonrası talebin zayıf kalması nedeniyle bakır fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalacağını belirtti.

Alüminyum piyasasında ise petrol kaynaklı enflasyon kaygıları fiyatları aşağı çekerken, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle arz kesintileri fiyatları destekledi. Aluminium Bahrain, Hürmüz Boğazı'nın kapanması sebebiyle kapasitesinin %19'unu durdurduğunu açıklarken, Hindistanlı Hindalco Industries ve Avustralyalı South 32 de enerji ve tedarik sorunları nedeniyle üretimde kısıtlamaya gitti.