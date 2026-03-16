BAE, Dubai'den tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın sebebiyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 08:34

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medya hesabından konuya yönelik açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangının kontrol altına alındığı ve saldırda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

İHA saldırısı nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

