Bitcoin 70 bin dolar üzerinde güçlü tutunuyor: 80 bin dolar direnci takip ediliyor!

Bitcoin, hafta sonu 70.406,31 dolar ile 71.990,88 dolar arasında işlem görmesinin ardından, Asya piyasalarında %2,7 artışla 73.600 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasa, risk iştahındaki değişimlere rağmen 70 bin dolar civarında güçlü bir konsolidasyon gösteriyor. 60 bin dolar civarında sağlam bir talep oluştuğu gözlenirken, fiyatın 75-80 bin dolar aralığındaki direnç bölgesini test etmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Teknik görünüm hala ayı eğiliminde olsa da, 75-80 bin dolar bandının üzerinde kalıcı bir kırılma, mevcut eğilimi tersine çevirebilir.

Analistler, piyasanın bir süre 60 bin ile 80 bin dolar arasında dalgalanabileceğini, 80 bin doların aşılması durumunda ise yeni yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.