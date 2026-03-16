Çin ekonomisi yıla beklentilerin üzerinde performansla başladı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü yayımladığı verilere göre, yılın ilk iki ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 arttı. Bu oran ekonomistlerin yüzde 2,5'lik artış tahminini aşsa da, 2025'in Ocak-Şubat döneminde kaydedilen yüzde 4'lük büyümeye göre belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

Sanayi üretimi ise güçlü seyrini sürdürdü. Yılın ilk iki ayında sanayi üretimi yüzde 6,3 artarak yüzde 5 seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerine çıktı. Özellikle Avrupa ve Güneydoğu Asya'dan gelen güçlü talep, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde üretim tarafını desteklemeye devam ediyor.

Gayrimenkul sektörünü de kapsayan sabit varlık yatırımları aynı dönemde yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi. Bu sonuç, ekonomistlerin yüzde 2,1'lik daralma beklentisinin tersine gerçekleşti. Ancak sabit varlık yatırımlarının önemli bir parçası olan gayrimenkul geliştirme yatırımlarındaki düşüş sürdü. Ocak ve Şubat aylarında bu alandaki yatırımlar yüzde 11,1 geriledi. Buna rağmen, söz konusu düşüş 2025 yılında kaydedilen yüzde 17,2'lik gerilemeye kıyasla daha sınırlı kaldı.

Gayrimenkul geliştirme yatırımları hariç tutulduğunda ise yatırımların yıllık bazda yüzde 5,2 arttığı görüldü. Bu artışta özellikle altyapı projeleri ve imalat sektörüne yapılan harcamalar etkili oldu.

Öte yandan sabit varlık yatırımları 2025 yılı genelinde yüzde 3,8 düşüş kaydetmişti. Derinleşen emlak krizi ve yerel yönetimlerin borçlanmasına yönelik daha sıkı düzenlemeler, Çin ekonomisinin geleneksel büyüme kaynaklarından birinin zayıflamasına yol açmıştı.

Çin yönetimi geçen hafta 2026 yılına ilişkin ekonomik hedeflerini açıklarken büyüme beklentisini yüzde 4,5 ile 5 aralığına çekti. Bu hedef, 1990'ların başından bu yana belirlenen en düşük büyüme bandı olarak dikkat çekti.

Resmi verilere göre kentsel işsizlik oranı yılın ilk iki ayında yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında bu oran yüzde 5,1 olarak açıklanmıştı.