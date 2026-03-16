CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin’den ABD’nin 'zorla çalıştırma' soruşturmasına tepki

Pekin yönetimi, ABD'nin aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiye, "zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları" gerekçesiyle, ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü uyarınca soruşturma başlatmasını eleştirdi.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 07:34

Son Güncelleme Tarihi 16 Mart 2026 07:51

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in zorla çalıştırmaya tutarlı şekilde karşı olduğu, bugüne dek 28 uluslararası çalışma sözleşmesini onaylayarak zorla çalıştırmayı önleme ve bununla mücadele için kapsamlı bir çalışma yasası ve düzenlemeleri sistemi oluşturduğu belirtildi.

ABD'nin 1930 tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi'ni hala onaylamadığına dikkat çekilen açıklamada, Washington yönetiminin uluslararası kurallara bağlı olmayı reddettiği halde "zorla çalıştırma" meselesini uzun zamandır manipüle ettiği savunuldu.

Açıklamada, "ABD'nin, Çin ve diğer ilgili ekonomiler hakkında 301. bölümü soruşturması başlatması, bu yolla ticaret engelleri oluşturmaya çalışması, tek taraflı, gelişigüzel ve ayrımcıdır, tipik bir korumacı eylem niteliğindedir." ifadesine yer verildi.

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ), halihazırda ABD'nin Çin'e yönelik 301. bölüm tarifelerinin örgütün kurallarını ihlal ettiği hükmüne vardığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, 301. bölüm soruşturma prosedürünü istismar ederek hatalarına yenilerini eklemekte, ulusal yasalarını uluslararası kuralların üzerine koyarak küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin ve istikrarının altını oymakta ve uluslararası ticaret ve ekonomi düzenine ciddi zarar vermektedir."

ABD, DAHA ÖNCE "ZORLA ÇALIŞTIRMA" GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl "karşılıklı tarifler" kapsamında birçok ülkeye getirdiği gümrük vergileri hükümsüz hale gelmiş, binlerce şirket ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

Washington yönetimi, bunun üzerine, tarifeleri yeni bir yasal zemine dayandırmak üzere, 11 Mart'ta aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan'ın olduğu 16 ekonomiye, "imalat sektöründe yapısal kapasite fazlasını" gerekçe göstererek, 12 Mart'ta ise yine aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiye "zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları" gerekçesiyle, ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü uyarınca soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü, ABD başkanına, uluslararası bir yasayı ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eyleminin, politikasının veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeye dayalı ve tarifeye dayalı olmayan, misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.092,9300 Değişim 314,40 Son veri saati:
Düşük 12944,68 Yüksek 13259,08
Açılış
44,2142 Değişim 0,0465 Son veri saati:
Düşük 44,1571 Yüksek 44,2036
Açılış
50,6504 Değişim 0,1503 Son veri saati:
Düşük 50,5284 Yüksek 50,6787
Açılış
7.133,7450 Değişim 89,659 Son veri saati:
Düşük 7059,511 Yüksek 7149,17
Açılış
114,2955 Değişim 5,5593 Son veri saati:
Düşük 110,3977 Yüksek 115,957
Açılış
BİST En Aktif Hisseler