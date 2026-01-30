CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya düştü

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününün sonunda 7 milyon 480 bin liraya indi.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2026 16:51

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 8 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 6,4 düşüşle 7 milyon 480 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 24 milyar 44 milyon 802 bin 896,03 lira, işlem miktarı ise 3 bin 289,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 26 milyar 21 milyon 47 bin 232,48 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Aktif Yatırım Bankası, Garanti BBVA ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.995.000,00 5.725,00
En Düşük 7.300.000,00 5.063,45
En Yüksek 8.000.000,00 5.410,00
Kapanış 7.480.000,00 5.357,70
Ağırlıklı Ortalama 7.482.842,77 5.199,49
Toplam İşlem Hacmi (TL) 24.044.802.896,03
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.289,14
Toplam İşlem Adedi 146

İlginizi Çekebilir
AB’de geçen yıl yeni otobüs satışları arttı AB'de geçen yıl yeni otobüs satışları arttı 29 Ocak 2026 14:03
ABD ile Afrika Birliği, altyapı ve yatırım çalışma grubu kuracak ABD ile Afrika Birliği, altyapı ve yatırım çalışma grubu kuracak 29 Ocak 2026 13:52
Borsa İstanbul’da rekor! Borsa İstanbul'da rekor! 29 Ocak 2026 13:20
İsviçre’nin ihracatı rekor kırdı İsviçre'nin ihracatı rekor kırdı 29 Ocak 2026 11:22
Deutsche Bank’tan son 18 yılın en yüksek kârı! Deutsche Bank'tan son 18 yılın en yüksek kârı! 29 Ocak 2026 10:45
Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı 29 Ocak 2026 10:12
İngiltere konut piyasasında canlanma İngiltere konut piyasasında canlanma 29 Ocak 2026 10:10
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 29 Ocak 2026 10:07
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Ocak 2026 10:05
Lukoil, uluslararası varlıklarını Carlyle’ye satacak Lukoil, uluslararası varlıklarını Carlyle’ye satacak 29 Ocak 2026 09:56
Almanya’nın vergi gelirleri arttı Almanya'nın vergi gelirleri arttı 29 Ocak 2026 09:51
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 29 Ocak 2026 09:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.786,9300 Değişim 221,03 Son veri saati:
Düşük 13649,11 Yüksek 13870,14
Açılış
43,5013 Değişim 0,1103 Son veri saati:
Düşük 43,3927 Yüksek 43,503
Açılış
51,8318 Değişim 0,3666 Son veri saati:
Düşük 51,7403 Yüksek 52,1069
Açılış
7.057,3040 Değişim 701,770 Son veri saati:
Düşük 6914,264 Yüksek 7616,034
Açılış
139,2503 Değişim 32,6017 Son veri saati:
Düşük 132,9877 Yüksek 165,5894
Açılış
BİST En Aktif Hisseler