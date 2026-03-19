Bakır fiyatları 3 ayın dibinde! Talep zayıfladı, stoklar hızla arttı

Stok tarafındaki hızlı yükseliş, talepteki yavaşlamanın önemli bir göstergesi olarak öne çıktı. Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre bakır stokları yaklaşık 19 bin ton artışla 330 bin 375 tona ulaştı ve Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, özellikle Çin kaynaklı talep zayıflığına dikkat çekerken, artan gümrük vergilerinin ticaret hacmini düşürmesiyle ABD'ye yapılan sevkiyatların da azaldığını belirtiyor.

Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji maliyetleri de metal piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Artan enflasyon riskleri ve küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler, emtia fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Bölgede tansiyonu artıran gelişmeler kapsamında İran, dünyanın en büyük LNG ihracat tesislerinden birine ev sahipliği yapan Katar'daki bir enerji tesisine füze saldırısı düzenledi. Bu saldırı, Güney Pars Gaz Sahası'na yönelik önceki gelişmelerin ardından geldi.

Ayrıca ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit tutarak enflasyonda kalıcı düşüş sinyalleri görülmeden faiz indirimi yapılmayacağını yineledi. Bu duruş da küresel emtia piyasalarında baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.