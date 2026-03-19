İran’ın LNG saldırısı piyasaları sarstı: Petrol fiyatları yükseldi, küresel borsalar düştü!

İran ile İsrail arasında enerji altyapılarını hedef alan karşılıklı saldırılar, Brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken, artan enerji maliyetleri piyasalarda satış baskısını beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, hisse senetleri ve tahviller üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Jerome Powell, savaşın enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ve bunun gelecekteki faiz politikalarına dair öngörüleri zorlaştırdığını ifade ederek piyasalardaki tedirginliği artırdı.

ABD borsalarında S&P 500 yüzde 1,4 gerileyerek 2024'ten bu yana Fed kaynaklı en kötü gününü yaşadı. Endekste yer alan yaklaşık 420 hisse değer kaybetti. İki yıllık ABD tahvil getirileri 10 baz puan artışla yüzde 3,77'ye yükseldi. ABD vadeli endeksleri yatay seyrederken, Avrupa piyasalarında satış baskısı öne çıktı.

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve enerji fiyatlarının yükselmesi, enflasyon endişelerini artırarak Asya piyasalarını da olumsuz etkiledi. Yatırımcıların riskten kaçınmasıyla MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2,6 düşüşle son üç günlük yükselişini sonlandırdı ve 9 Mart'tan bu yana en kötü performansını sergiledi.

Bölgede bu ay yüzde 8'i aşan kayıp yaşayan endeks, ABD ve Avrupa piyasalarının gerisinde kaldı. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Yatırımcılar, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşma ihtimalini yakından izliyor.

Pepperstone Group Araştırma Direktörü Chris Weston ise petrol fiyatlarındaki artışın piyasalarda daha geniş çaplı etkiler yaratmaya başladığını ve yüksek oynaklık nedeniyle risklerin devam ettiğini vurguladı. Weston, enerji sektöründeki gelişmelerin farklı varlık sınıfları arasındaki sermaye akışlarını belirlemeye devam ettiğini ifade etti.