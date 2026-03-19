Anasayfa Finans Ekonomi İran'ın LNG saldırısı piyasaları sarstı: Petrol fiyatları yükseldi, küresel borsalar düştü!

Küresel piyasalarda, İran’ın Katar’daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisine yönelik saldırısının yol açtığı hasar ana gündem maddesi haline geldi. Katar, dünyanın en büyük LNG ihracat merkezlerinden birine yapılan saldırının ciddi tahribata neden olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 09:00

İran ile İsrail arasında enerji altyapılarını hedef alan karşılıklı saldırılar, Brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken, artan enerji maliyetleri piyasalarda satış baskısını beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, hisse senetleri ve tahviller üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Jerome Powell, savaşın enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ve bunun gelecekteki faiz politikalarına dair öngörüleri zorlaştırdığını ifade ederek piyasalardaki tedirginliği artırdı.

ABD borsalarında S&P 500 yüzde 1,4 gerileyerek 2024'ten bu yana Fed kaynaklı en kötü gününü yaşadı. Endekste yer alan yaklaşık 420 hisse değer kaybetti. İki yıllık ABD tahvil getirileri 10 baz puan artışla yüzde 3,77'ye yükseldi. ABD vadeli endeksleri yatay seyrederken, Avrupa piyasalarında satış baskısı öne çıktı.

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve enerji fiyatlarının yükselmesi, enflasyon endişelerini artırarak Asya piyasalarını da olumsuz etkiledi. Yatırımcıların riskten kaçınmasıyla MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2,6 düşüşle son üç günlük yükselişini sonlandırdı ve 9 Mart'tan bu yana en kötü performansını sergiledi.

Bölgede bu ay yüzde 8'i aşan kayıp yaşayan endeks, ABD ve Avrupa piyasalarının gerisinde kaldı. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Yatırımcılar, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşma ihtimalini yakından izliyor.

Pepperstone Group Araştırma Direktörü Chris Weston ise petrol fiyatlarındaki artışın piyasalarda daha geniş çaplı etkiler yaratmaya başladığını ve yüksek oynaklık nedeniyle risklerin devam ettiğini vurguladı. Weston, enerji sektöründeki gelişmelerin farklı varlık sınıfları arasındaki sermaye akışlarını belirlemeye devam ettiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 18 Mart 2026 10:13
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Mart 2026 10:06
Alternatif ihracat rotaları alüminyum fiyatlarını aşağı çekti Alternatif ihracat rotaları alüminyum fiyatlarını aşağı çekti 18 Mart 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Mart 2026 09:33
Jeopolitik riskler arttı, gözler FED’in kararında! Jeopolitik riskler arttı, gözler FED'in kararında! 18 Mart 2026 09:15
Kriptoya net çerçeve: SEC’ten sınıflandırma ve tanım açıklığı Kriptoya net çerçeve: SEC’ten sınıflandırma ve tanım açıklığı 18 Mart 2026 08:51
Japonya ihracatında artış sürüyor, ancak momentum zayıfladı Japonya ihracatında artış sürüyor, ancak momentum zayıfladı 18 Mart 2026 08:48
İspanya’dan petrol fiyatlarına karşı hamle: 11,5 milyon varil rezerv piyasaya sürülecek İspanya’dan petrol fiyatlarına karşı hamle: 11,5 milyon varil rezerv piyasaya sürülecek 17 Mart 2026 16:27
ABD özel sektöründe istihdam artışı yavaşladı ABD özel sektöründe istihdam artışı yavaşladı 17 Mart 2026 15:37
Beyaz Saray’dan petrol piyasalarına kritik uyarı: Stratejik rezerv salımları artırılabilir Beyaz Saray’dan petrol piyasalarına kritik uyarı: Stratejik rezerv salımları artırılabilir 17 Mart 2026 15:14
Irak’tan petrol ihracatı krizi nedeniyle yasal işlem uyarısı Irak'tan petrol ihracatı krizi nedeniyle yasal işlem uyarısı 17 Mart 2026 15:10
Sri Lanka ’yakıt tasarrufu’ için çarşamba günlerini tatil ilan etti Sri Lanka 'yakıt tasarrufu' için çarşamba günlerini tatil ilan etti 17 Mart 2026 15:03
