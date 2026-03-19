New York borsası Fed'in faiz kararı sonrası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutması sonrası ve bu yıl için tek faiz indirimi öngörmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

ENDEKSLERDE SERT KAYIP

Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde gerileyerek yüzde 1,63 düşüşle 46.225,15 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,36 kayıpla 6.624,70 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,46 düşüşle 22.152,42 puana geriledi.

PETROL FİYATLARINDAKİ SIÇRAMA BASKIYI ARTIRDI

Orta Doğu'da artan gerilim ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açtı. Küresel ticaret için kritik önemdeki bu geçiş noktasındaki riskler, arz endişelerini tetikledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,3 artarak 109,9 dolara yükselirken, WTI ham petrolü de yüzde 2,6 primle 98,7 dolara çıktı. İran'a yönelik saldırılar ve bölgedeki misilleme açıklamaları, enerji fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de açıklanan veriler de piyasalardaki satış baskısını güçlendirdi. Şubat ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece üretici enflasyonu son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Gıda ve enerji hariç çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,9 artış kaydetti. Veriler, maliyet baskılarının sürdüğüne işaret etti.

FED'DEN TEMKİNLİ MESAJ

Fed, politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, karar metninde Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çekti. Banka, bu gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğuna vurgu yaptı.

Fed Başkanı Jerome Powell da yaptığı açıklamada enerji fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonu artırabileceğini belirterek, "Etkilerin kapsamını ve süresini değerlendirmek için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Powell ayrıca son haftalarda kısa vadeli enflasyon beklentilerinde artış görüldüğünü ve bunun büyük ölçüde Orta Doğu kaynaklı arz kesintileri ile petrol fiyatlarındaki yükselişi yansıttığını dile getirdi.