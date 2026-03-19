ABD'den petrol hamlesi: Venezuela'ya yönelik yaptırımları esnedi

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'li şirketlere Venezuela'nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) ve bağlı kuruluşlarıyla belirli işlemler yapma izni veren yeni bir genel lisans yayımladı.

ABD-VENEZUELA ENERJİ İŞBİRLİĞİ MESAJI

Açıklamada, Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin Venezuela'nın enerji sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla Caracas yönetimiyle işbirliği içinde çalıştığı belirtildi. Bu adımın hem ABD hem de Venezuela ekonomisine katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

Yeni lisansla birlikte ABD'li şirketlerin Venezuela petrolünün alımı, satışı, taşınması, depolanması ve rafinajı gibi birçok ticari faaliyeti gerçekleştirmesine izin verildiği ifade ediliyor.

KÜRESEL ENERJİ ARZINA KATKI HEDEFİ

ABD tarafı, söz konusu düzenlemenin petrol arzını artırarak küresel enerji piyasasını destekleyeceğini ve fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini belirtiyor. Ayrıca Venezuela'nın enerji sektörüne yeni yatırımların da önünün açılması hedefleniyor.

Nitekim daha önce yayımlanan lisanslarla Chevron, BP, Shell ve Eni gibi şirketlerin de belirli şartlarla Venezuela'da faaliyet göstermesine izin verilmişti.

SIKI ŞARTLAR VE DENETİM MEKANİZMASI

Lisans kapsamında işlemlere önemli şartlar getirildi. Buna göre:

Sadece belirli kriterleri sağlayan ABD merkezli şirketler işlem yapabilecek

Sözleşmeler ABD yasalarına tabi olacak ve anlaşmazlıklar ABD mahkemelerinde çözülecek

Ödemelerin önemli kısmı ABD Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen özel hesaplara yönlendirilecek

Petrol sevkiyatları düzenli olarak raporlanacak

Ayrıca Rusya, İran, Kuzey Kore ve Küba ile bağlantılı kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemlere izin verilmezken, Çin bağlantılı yapılar da kapsam dışında tutuldu.

YAPTIRIMLARDA "KONTROLLÜ GEVŞEME" DÖNEMİ

Son adım, ABD'nin Venezuela'ya yönelik enerji yaptırımlarını tamamen kaldırmak yerine, kontrollü şekilde esnettiğini gösteriyor. Washington'un temel hedefinin hem küresel petrol arzını artırmak hem de Venezuela'nın enerji gelirlerini daha yakından denetlemek olduğu değerlendiriliyor.

Bu gelişme, özellikle Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin arttığı bir dönemde küresel enerji dengeleri açısından kritik bir hamle olarak öne çıkıyor.