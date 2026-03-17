Beyaz Saray’dan petrol piyasalarına kritik uyarı: Stratejik rezerv salımları artırılabilir

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD ve müttefiklerinin enerji piyasalarındaki arz şoklarına karşı dikkatli bir şekilde takipte olduklarını belirtti. Mevcut rezerv salımlarının piyasa koşullarına göre yukarı yönlü revize edilebileceğini vurgulayan Hassett, yönetimin sadece petrol fiyatlarını değil, krizin diğer etkilerini de yakından izlediğini söyledi.

Hassett, "Gübre tedarikinden Batı Kıyısı'na yakıt ulaştırılmasına kadar, aksaklık yaşanabilecek her alan için kapsamlı planlarımız var. Durum kontrolümüz altında ve bu sürecin yakında sona ereceğinden eminim" dedi.

HÜRMÜZ KRİZİ

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alıyor ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20-25'i bu güzergâhtan geçiyor. 2026 başında artan İran kaynaklı askeri gerginlikler, boğazın fiilen kapanma veya sevkiyatın aksama riskini doğurdu.

Bu durum, Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Irak) tarafından yapılan ham petrol ihracatının büyük bölümünü durma noktasına getirerek Brent petrol fiyatlarının hızla 100 doların üzerine çıkmasına ve küresel bir arz şokuna yol açtı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu etkileri hafifletmek için toplamda 400 milyon varil ile tarihin en büyük stratejik rezerv salımlarından birini başlattı.