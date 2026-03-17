ABD özel sektöründe istihdam artışı yavaşladı

ADP Ulusal İstihdam Raporu'nun NER Pulse verilerine göre, 28 Şubat 2026'da sona eren dört haftalık dönemde ABD özel sektöründe haftalık ortalama istihdam artışı 9.000 olarak gerçekleşti. Bu, şubat ayının son haftasında işe alımların önceki haftalara göre yavaşladığını gösteriyor.

Dört haftalık hareketli ortalamaya bakıldığında, 7 Şubat'ta haftalık artış 12.000, 14 Şubat'ta 15.500 ve 21 Şubat'ta 14.750 iken, 28 Şubat'ta bu rakam 9.000'e düştü. Böylece ayın son haftasında istihdam artışında belirgin bir yavaşlama görüldü.

ADP, son haftalarda gözlenen güçlü istihdam artışının şubat sonunda yavaşladığını belirtti ve verilerin öncü nitelikte olduğunu, yeni bilgiler geldikçe revize edilebileceğini vurguladı.