CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD özel sektöründe istihdam artışı yavaşladı

ABD özel sektöründe şubat sonu istihdam artışı yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 15:37

ADP Ulusal İstihdam Raporu'nun NER Pulse verilerine göre, 28 Şubat 2026'da sona eren dört haftalık dönemde ABD özel sektöründe haftalık ortalama istihdam artışı 9.000 olarak gerçekleşti. Bu, şubat ayının son haftasında işe alımların önceki haftalara göre yavaşladığını gösteriyor.

Dört haftalık hareketli ortalamaya bakıldığında, 7 Şubat'ta haftalık artış 12.000, 14 Şubat'ta 15.500 ve 21 Şubat'ta 14.750 iken, 28 Şubat'ta bu rakam 9.000'e düştü. Böylece ayın son haftasında istihdam artışında belirgin bir yavaşlama görüldü.

ADP, son haftalarda gözlenen güçlü istihdam artışının şubat sonunda yavaşladığını belirtti ve verilerin öncü nitelikte olduğunu, yeni bilgiler geldikçe revize edilebileceğini vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.150,1900 Değişim 164,87 Son veri saati:
Düşük 12994,76 Yüksek 13159,63
Açılış
44,2129 Değişim 0,0574 Son veri saati:
Düşük 44,1515 Yüksek 44,2089
Açılış
50,9795 Değişim 0,2696 Son veri saati:
Düşük 50,7171 Yüksek 50,9867
Açılış
7.128,5380 Değişim 71,981 Son veri saati:
Düşük 7095,692 Yüksek 7167,673
Açılış
114,7175 Değişim 3,7969 Son veri saati:
Düşük 113,5498 Yüksek 117,3467
Açılış
BİST En Aktif Hisseler