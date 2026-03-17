İspanya’dan petrol fiyatlarına karşı hamle: 11,5 milyon varil rezerv piyasaya sürülecek

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından yükselen petrol fiyatlarına karşı önlem aldı. Hükümet, rezervlerinde bulunan 11,5 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına karar verdi.

Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kısmi kapanmanın yarattığı arz açığını gidermek amacıyla bu adımın atıldığını belirtti. Petrolün 90 gün içinde kademeli olarak piyasaya sunulacağını ifade eden Aagesen, ilk aşamanın 15 gün içerisinde başlayacağını duyurdu.

Alınan kararın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel ölçekte 400 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürülmesine yönelik planlarıyla uyumlu olduğu vurgulandı.

İspanya'nın doğal gaz ve petrol arzına doğrudan bağımlılığının sınırlı olduğunu belirten Aagesen, buna rağmen fiyatlardaki dalgalanmaların yakından takip edildiğini ve sürecin dikkatle yönetildiğini söyledi.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla hükümetin 20 Mart'ta olağanüstü toplanacağını ve çeşitli ekonomik tedbirlerin karara bağlanacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Elma Saiz ise savaşın yol açtığı insani krize dikkat çekerek, çatışmaların en kısa sürede sona ermesi gerektiğini vurguladı.