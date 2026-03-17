İspanya’dan petrol fiyatlarına karşı hamle: 11,5 milyon varil rezerv piyasaya sürülecek

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları sonrası artan petrol fiyatlarına karşı İspanya harekete geçti. Hükümet, arz açığını dengelemek için rezervindeki petrolü kademeli olarak piyasaya sunma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 16:27

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından yükselen petrol fiyatlarına karşı önlem aldı. Hükümet, rezervlerinde bulunan 11,5 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına karar verdi.

Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kısmi kapanmanın yarattığı arz açığını gidermek amacıyla bu adımın atıldığını belirtti. Petrolün 90 gün içinde kademeli olarak piyasaya sunulacağını ifade eden Aagesen, ilk aşamanın 15 gün içerisinde başlayacağını duyurdu.

Alınan kararın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel ölçekte 400 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürülmesine yönelik planlarıyla uyumlu olduğu vurgulandı.

İspanya'nın doğal gaz ve petrol arzına doğrudan bağımlılığının sınırlı olduğunu belirten Aagesen, buna rağmen fiyatlardaki dalgalanmaların yakından takip edildiğini ve sürecin dikkatle yönetildiğini söyledi.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla hükümetin 20 Mart'ta olağanüstü toplanacağını ve çeşitli ekonomik tedbirlerin karara bağlanacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Elma Saiz ise savaşın yol açtığı insani krize dikkat çekerek, çatışmaların en kısa sürede sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da 500 milyar avroluk fon krizi! Almanya'da 500 milyar avroluk fon krizi! 17 Mart 2026 12:20
Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi 17 Mart 2026 12:18
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 17 Mart 2026 12:17
Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu 17 Mart 2026 12:16
Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı 17 Mart 2026 11:58
FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? 17 Mart 2026 11:48
ABD’de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı ABD'de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı 17 Mart 2026 11:43
Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada! Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada! 17 Mart 2026 11:33
BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir 17 Mart 2026 11:31
Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir 17 Mart 2026 11:29
Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart’ta yapılacak Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacak 17 Mart 2026 10:26
Goldman Sachs’dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor Goldman Sachs'dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor 17 Mart 2026 10:22
