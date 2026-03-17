Goldman Sachs'dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor

Orta Doğu’daki çatışmalar enerji piyasalarında derin etkiler yaratırken, Goldman Sachs analistleri, fiyat baskısının ham petrolden çok rafine ürünlerde yoğunlaştığını belirtti. Özellikle jet yakıtı ve dizeldeki fiyat artışları, orta ve ağır ham petrol arzındaki aksaklıklarla ilişkilendiriliyor.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 10:22

Son Güncelleme Tarihi 17 Mart 2026 10:25

Çatışmaların başlamasının ardından Brent petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarken, rafine ürünlerdeki yükseliş çok daha sert oldu. Analistler, Asya'daki bazı ülkelerin yakıt maliyetlerinin hızla yükselmesi üzerine ihracat kısıtlamalarına başvurduğunu ve arz tarafındaki daralmanın fiyatları yukarı ittiğini vurguladı.

Goldman Sachs uzmanları Yulia Zhestkova Grigsby ve Daan Struyven, orta ve ağır ham petrol arzındaki aksaklıkların dizel, jet yakıtı ve fuel-oil üretimini olumsuz etkilediğini ifade etti. Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ihracatının yaklaşık %60'ının bu tür petrolden oluştuğu ve alternatif tedarikçilerin sınırlı olduğu kaydedildi. Bu durum, rafineri kesintilerini ve rafine ürün fiyatlarında daha sert artışları tetikliyor.

Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 16 Mart 2026 13:22
Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri 16 Mart 2026 13:18
AB’den Hürmüz Boğazı için ’Tahıl koridoru’ planı AB’den Hürmüz Boğazı için 'Tahıl koridoru' planı 16 Mart 2026 13:15
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 16 Mart 2026 11:50
Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi 16 Mart 2026 11:40
Fed faiz toplantısına Orta Doğu’da çatışmaların etkisinde girecek Fed faiz toplantısına Orta Doğu'da çatışmaların etkisinde girecek 16 Mart 2026 11:35
UniCredit, Commerzbank için 35 milyar euro teklif sundu UniCredit, Commerzbank için 35 milyar euro teklif sundu 16 Mart 2026 11:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Mart 2026 10:07
Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı 16 Mart 2026 10:06
Goldman Sachs’tan Almanya 10 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü revizyon Goldman Sachs’tan Almanya 10 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü revizyon 16 Mart 2026 09:37
İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi 16 Mart 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı 16 Mart haftasına yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı 16 Mart haftasına yükselişle başladı 16 Mart 2026 09:31
