Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının etkisiyle karışık bir seyir izlerken yatırımcıların odağı hafta boyunca açıklanacak büyük merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 11:50

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 596,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde yatay seyirle 23.410 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 10.295 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yatay seyirle 7.912 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 17.046 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 44.179 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle artan enerji fiyatları enflasyon risklerini artırıyor. Bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'la anlaşma için koşulların henüz yeterli olmadığını belirterek Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için diğer ülkelerle plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Trump ayrıca, boğazdan geçen gemilere ABD Donanmasının eşlik edebileceğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra hafta boyunca merkez bankalarının faiz kararları da yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba, perşembe ise Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının da takip edileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Çin ekonomisi yıla beklentilerin üzerinde performansla başladı Çin ekonomisi yıla beklentilerin üzerinde performansla başladı 16 Mart 2026 07:17
Petrol fiyatı ECB faiz kararı için belirleyici olacak Petrol fiyatı ECB faiz kararı için belirleyici olacak 15 Mart 2026 16:17
Wall Street’te satış baskısı hakim! Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 sert düştü Wall Street'te satış baskısı hakim! Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 sert düştü 14 Mart 2026 11:59
ABD’de açık iş sayısı ocakta arttı ABD'de açık iş sayısı ocakta arttı 14 Mart 2026 08:40
ABD’de dayanıklı mal siparişlerinde yatay seyir ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde yatay seyir 13 Mart 2026 16:29
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ocakta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta arttı 13 Mart 2026 16:20
AB’nin tarım-gıda ihracatı 2025’te 238,4 milyar avroya ulaştı AB’nin tarım-gıda ihracatı 2025’te 238,4 milyar avroya ulaştı 13 Mart 2026 16:03
3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor 3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor 13 Mart 2026 15:59
ABD 2025’in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü ABD 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü 13 Mart 2026 15:38
BofA’dan piyasalara 2008 benzetmesi: Riskler büyüyor BofA’dan piyasalara 2008 benzetmesi: Riskler büyüyor 13 Mart 2026 15:31
Değerli metallerde son durum: Alüminyum haftayı artıda kapatacak Değerli metallerde son durum: Alüminyum haftayı artıda kapatacak 13 Mart 2026 15:31
UAEA uyardı: Orta Doğu’daki nükleer tesislerin durumu hassas! UAEA uyardı: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu hassas! 13 Mart 2026 14:44
