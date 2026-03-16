Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri

Barclays tarafından yapılan analizde, bu görece olumlu performansın hükümetin yılın başında devreye aldığı teşviklerin iç talebi desteklemesi ve yapay zekâ yatırımlarının ihracat üzerinden sanayi üretimine katkı sağlamasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Bununla birlikte bazı alanlarda zayıflığın devam ettiği vurgulandı. Perakende satışlar ile sabit sermaye yatırımlarının uzun dönem ortalamalarının altında kalmaya devam ettiği ifade edilirken, özellikle gayrimenkul sektöründe yeni konut satışları, yatırımlar ve yeni proje başlangıçlarında sert düşüşlerin sürdüğüne dikkat çekildi. Ayrıca işgücü piyasasında işsizlik oranındaki artışın, ekonomik görünümdeki kırılganlığa işaret ettiği kaydedildi.

Barclays, 2026 yılı için Çin ekonomisine yönelik yüzde 4'lük büyüme tahminini koruduğunu açıklarken, risklerin şu aşamada dengeli göründüğünü belirtti. Güçlü ihracat performansının ekonomik büyümeyi destekleyebileceği değerlendirilirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin küresel ölçekte stagflasyon riskini artırabileceği ifade edildi. Bununla birlikte Çin'in daha çeşitlendirilmiş enerji tedarik yapısı sayesinde bu tür şokların etkisinin görece sınırlı kalabileceği öngörüldü.