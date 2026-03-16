Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim sonucu petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 10:07

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaya ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ile ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken söz konusu gelişmelerin küresel enflasyonu güçlendirebileceği endişeleri piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla birlikte yakından takip edilen ve sert dalgalanmaların görüldüğü petrol fiyatları, arz endişelerini gidermeye yönelik atılan adımlara karşın yeni haftaya da yükselişle başladı.

Asya tarafında petrol fiyatlarındaki yükselişlerin piyasaları baskılamayı sürdürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken Hong Kong ve Güney Kore tarafında ise teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişler endekslerin pozitif tarafta kalmasında etkili oldu.

JAPONYA, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN GEMİ GÖNDERME PLANI OLMADIĞINI AÇIKLADI

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yakından takip edilirken Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planı olmadığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'da Japonya ile bağlantılı gemilerin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak için neler yapılacağını değerlendirdiklerini belirtti.

ABD'nin talebi doğrultusunda bölgeye gemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Takaiçi, ABD'den henüz bu yönde resmi bir talep gelmediğini ifade etti. Öte yandan Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Orta Doğu'ya Japonya Savunma Kuvvetleri gönderme konusunda hükümetin şu anda herhangi bir planı olmadığını söyledi.

ABD VE ÇİN TEMSİLCİLERİ TİCARET GÖRÜŞMELERİ İÇİN PARİS'TE

Ticari tarafta ise ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turu dün Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Müzakerelerde Çin heyetine ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık ederken taraflar, bu yıl ekonomi ve ticaret görüşmeleri için ilk kez bir araya geliyor.

Görüşmelerin bugün de sürmesi beklenirken taraflardan gelecek açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, jeopolitik gerilimin arttığı bu dönemde ABD ve Çin heyetleri arasında yapılan görüşmenin stratejik olarak önemli olduğunun altını çizerek, başta enerji tedariki olmak üzere mevcut duruma yönelik de görüşmelerin yapılabileceğini söyledi.

ÇİN'DE AÇIKLANAN VERİLER EKONOMİYE İLİŞKİN İYİMSER SİNYALLER VERDİ

Bölgede makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken Çin'de açıklanan veriler üretim, tüketim ve yatırımların ivmesine yönelik iyimser sinyaller verdi.

Çin'de sanayi üretimi ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde artarken ülkede perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,8 artışla öngörüleri geride bıraktı. Sabit sermaye yatırımları ise yüzde 1,8 arttı.

Söz konusu veriler iç talepteki toparlanmaya yönelik iyimser sinyaller verirken üretimin ivme kazandığına işaret etti.

Ülkede işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 5,3 ile tahminlerin üzerinde gelirken konut fiyatları yıllık bazda yüzde 3,1 azalışla düşüşünü sürdürdü.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 5.549,9 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 azalışla 53.763,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 4.080 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,4 yükselişle 25.812 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 74.587 puan seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ocakta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta arttı 13 Mart 2026 16:20
AB’nin tarım-gıda ihracatı 2025’te 238,4 milyar avroya ulaştı AB’nin tarım-gıda ihracatı 2025’te 238,4 milyar avroya ulaştı 13 Mart 2026 16:03
3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor 3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor 13 Mart 2026 15:59
ABD 2025’in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü ABD 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü 13 Mart 2026 15:38
BofA’dan piyasalara 2008 benzetmesi: Riskler büyüyor BofA’dan piyasalara 2008 benzetmesi: Riskler büyüyor 13 Mart 2026 15:31
Değerli metallerde son durum: Alüminyum haftayı artıda kapatacak Değerli metallerde son durum: Alüminyum haftayı artıda kapatacak 13 Mart 2026 15:31
UAEA uyardı: Orta Doğu’daki nükleer tesislerin durumu hassas! UAEA uyardı: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu hassas! 13 Mart 2026 14:44
Dört günlük kesinti sona erdi! Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında sevkiyat yeniden başladı Dört günlük kesinti sona erdi! Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında sevkiyat yeniden başladı 13 Mart 2026 14:24
Kremlin’den enerji mesajı: ABD ile ortak çıkarlarımız var Kremlin'den enerji mesajı: ABD ile ortak çıkarlarımız var 13 Mart 2026 14:15
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Ocak’ta geriledi Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Ocak’ta geriledi 13 Mart 2026 13:31
BIST 100 endeksi 13 bin puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi 13 bin puandan işlem görüyor 13 Mart 2026 13:25
Hürmüz krizi büyüyor: Mücbir sebep ilanları ’domino etkisi’ yaratıyor Hürmüz krizi büyüyor: Mücbir sebep ilanları 'domino etkisi' yaratıyor 13 Mart 2026 13:23
