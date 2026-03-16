AB’den Hürmüz Boğazı için 'Tahıl koridoru' planı

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuşan Kallas, boğazın kapanmasının özellikle Rusya açısından avantaj yaratabileceğini ifade etti. Ona göre enerji fiyatlarının yükselmesi, Moskova'nın savaş finansmanına dolaylı katkı sağlayabilir.

Kallas ayrıca, konuyu hafta sonu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüklerini söyledi. Görüşmede, daha önce Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının güvenli şekilde yapılmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ne benzer bir düzenlemenin Hürmüz için uygulanıp uygulanamayacağı ele alındı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel tedarik zincirlerini de ciddi biçimde etkileyebileceğini vurgulayan Kallas, boğazdan geçen petrol ve doğal gazın yaklaşık yüzde 85'inin Asya ülkelerine ulaştığını hatırlattı. Bunun yanında gübre sevkiyatının aksamasının da tarımsal üretim üzerinde büyük risk oluşturabileceğini belirtti. Kallas, "Eğer bu yıl gübre tedarikinde ciddi sıkıntı yaşanırsa, bunun etkisi gelecek yıl gıda krizine dönüşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kallas, AB'nin bölgede zaten bazı askeri ve güvenlik misyonlarının bulunduğunu anımsattı. Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen AB Aspides Misyonu'nun yetki alanının genişletilmesi seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.

AB üyesi ülkelerle bu konuda görüşmeler yapılacağını ifade eden Kallas, esas sorunun üye devletlerin söz konusu operasyonu aktif şekilde kullanmaya ne kadar istekli olacağı olduğunu belirtti. Ona göre bölgede güvenliğin sağlanması için en pratik yol, mevcut operasyonların yetkisinin genişletilmesi olabilir.