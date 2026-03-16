CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 artışla 13.119,91 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 10:06

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 13.092,93 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,98 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.119,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,47 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 27 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ocakta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta arttı 13 Mart 2026 16:20
AB’nin tarım-gıda ihracatı 2025’te 238,4 milyar avroya ulaştı AB’nin tarım-gıda ihracatı 2025’te 238,4 milyar avroya ulaştı 13 Mart 2026 16:03
3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor 3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor 13 Mart 2026 15:59
ABD 2025’in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü ABD 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü 13 Mart 2026 15:38
BofA’dan piyasalara 2008 benzetmesi: Riskler büyüyor BofA’dan piyasalara 2008 benzetmesi: Riskler büyüyor 13 Mart 2026 15:31
Değerli metallerde son durum: Alüminyum haftayı artıda kapatacak Değerli metallerde son durum: Alüminyum haftayı artıda kapatacak 13 Mart 2026 15:31
UAEA uyardı: Orta Doğu’daki nükleer tesislerin durumu hassas! UAEA uyardı: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu hassas! 13 Mart 2026 14:44
Dört günlük kesinti sona erdi! Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında sevkiyat yeniden başladı Dört günlük kesinti sona erdi! Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında sevkiyat yeniden başladı 13 Mart 2026 14:24
Kremlin’den enerji mesajı: ABD ile ortak çıkarlarımız var Kremlin'den enerji mesajı: ABD ile ortak çıkarlarımız var 13 Mart 2026 14:15
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Ocak’ta geriledi Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Ocak’ta geriledi 13 Mart 2026 13:31
BIST 100 endeksi 13 bin puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi 13 bin puandan işlem görüyor 13 Mart 2026 13:25
Hürmüz krizi büyüyor: Mücbir sebep ilanları ’domino etkisi’ yaratıyor Hürmüz krizi büyüyor: Mücbir sebep ilanları 'domino etkisi' yaratıyor 13 Mart 2026 13:23
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.092,9300 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13092,93 Yüksek 13092,93
Açılış
44,1999 Değişim 0,0465 Son veri saati:
Düşük 44,1571 Yüksek 44,2036
Açılış
50,5911 Değişim 0,1503 Son veri saati:
Düşük 50,5284 Yüksek 50,6787
Açılış
7.118,8140 Değişim 95,347 Son veri saati:
Düşük 7059,511 Yüksek 7154,858
Açılış
113,2993 Değişim 5,5593 Son veri saati:
Düşük 110,3977 Yüksek 115,957
Açılış
BİST En Aktif Hisseler