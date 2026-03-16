Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,26 puan ve yüzde 1,5 azalışla 12.896,67 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 51 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 3,11 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Güne pozitif başlayan ve 13.137,73 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkili olan satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.