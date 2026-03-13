CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ocakta yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 16:20

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti. Piyasa beklentileri kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Kişisel gelirler geçen yıl aralıkta yüzde 0,3 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da ocakta aylık bazda geçen yıl aralık ayında da olduğu gibi yüzde 0,4 arttı. Kişisel tüketim harcamalarının söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİLERE PARALEL

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Aylık bazda beklentiler dahilinde artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükseleceği tahmin ediliyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3 yükselmişti.

