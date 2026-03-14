ABD'de açık iş sayısı ocakta arttı

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin önemli göstergelerden biri olan JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) verileri, ocak ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veriler, iş gücü talebinin hâlâ güçlü seyrettiğine işaret etti.

AÇIK İŞ SAYISI 6,9 MİLYONA YAKLAŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında açık iş sayısı bir önceki aya kıyasla 396 bin artarak 6 milyon 946 bine yükseldi. Piyasa beklentisi ise açık iş sayısının 6 milyon 760 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Böylece açıklanan veri, tahminlerin üzerinde gelerek ABD iş gücü piyasasında talebin güçlü kaldığını gösterdi.

ARALIK VERİSİ 6,55 MİLYON OLARAK KAYDEDİLMİŞTİ

Açık iş sayısına ilişkin Aralık 2025 verisi 6 milyon 550 bin olarak kayıtlara geçmişti. Ocak ayındaki artışla birlikte iş gücü talebinde belirgin bir toparlanma dikkat çekti.

Sektörel dağılıma bakıldığında ise söz konusu dönemde finans ve sigorta sektörlerinde açık pozisyonların arttığı görüldü.

İŞE ALIMLAR ARTARKEN AYRILANLARIN SAYISI AZALDI

Aynı dönemde işe alım sayısı da yükseldi. Ocak ayında işe alımlar 22 bin artarak 5 milyon 294 bine çıktı.

Öte yandan istifa ve işten çıkarılmalar dahil işinden ayrılanların sayısı ise 98 bin azalarak 5 milyon 105 bine geriledi.

Veriler, ABD'de iş gücü piyasasının hâlâ canlı olduğunu ve şirketlerin çalışan talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.