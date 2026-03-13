AB’nin tarım-gıda ihracatı 2025’te 238,4 milyar avroya ulaştı

CANLI BORSA
Avrupa Birliği'nin (AB) tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2025 yılında 238,4 milyar avroya yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 16:03

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin 2025 yılına ait tarım-gıda ticareti verilerini içeren raporunu yayımladı. Rapora göre Avrupa Birliği'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 238,4 milyar avroya yükseldi. Böylece ihracat yıllık bazda 2,3 milyar avroluk artış kaydetti.

EN BÜYÜK PAZAR İNGİLTERE

AB'nin tarım-gıda ihracatında en büyük pazar 55,6 milyar avro ve yüzde 23 payla Birleşik Krallık oldu. İhracatta öne çıkan ürün grupları arasında tahıl bazlı gıda ürünleri, süt ürünleri ve şarap yer aldı.

İTHALAT YÜZDE 9 ARTTI

AB'nin tarım-gıda ithalatı ise 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artış göstererek 188,6 milyar avroya ulaştı. Bu alandaki yıllık artış 15,3 milyar avro olarak kaydedildi.

Birliğin en büyük tarım-gıda tedarikçileri arasında Birleşik Krallık, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri öne çıktı.

TİCARET FAZLASI 49,9 MİLYAR AVRO

AB, 2025 yılı genelinde tarım-gıda ticaretinde 49,9 milyar avro fazla verdi. Söz konusu sektör, aynı yıl AB'nin toplam ihracatının yüzde 9'unu, toplam ithalatının ise yüzde 7,5'ini oluşturdu.

