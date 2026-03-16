Fed faiz toplantısına Orta Doğu'da çatışmaların etkisinde girecek

Orta Doğu'da devam eden çatışmalarla birlikte petrol fiyatlarındaki yükselişlerin enflasyonist endişeleri artırması Fed'in ileriki dönemde daha "şahin" bir tutum sergileyebileceği öngörülerini öne çıkardı.

Fed'in, çarşamba günü para politikası kararlarını açıklayacağı toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar hem enerji fiyatlarını hem de enflasyon endişelerini artırırken Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güç kaybetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında yapacağı beklentileri ötelenirken yıl genelinde ise daha önce 2 olan gevşeme adımı beklentisi 1'e düştü.

2022'DEKİ GİBİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENMİYOR

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, AA muhabirine, Fed'in Orta Doğu'daki savaştan kaynaklı belirsizlikler nedeniyle faiz indirimlerini erteleyeceğini belirtti.

Orta Doğu'daki çatışmanın fiyatları yükselteceğini ancak muhtemelen ABD'nin büyümesini ve istihdam olanaklarını da olumsuz etkileyeceğini ifade eden Knightley, "Bu durumu 2022'de olduğu gibi talep şoku ile arz şokunun birleşerek enflasyonu körüklemesi ve faiz artırımlarına yol açması gibi bir durumun aksine Fed'in faiz indirimlerinin gecikmesi olarak görüyoruz." dedi.

Knightley, ABD'nin Basra Körfezi'nden çok az ham petrol elde ettiğini ve doğal gaz konusunda kendi kendine yeterli olduğunu, buna karşın petrol fiyatlarının küresel şartlarla belirlendiğini söyledi.

ABD'de perakende benzin fiyatlarının halihazırda galon başına 3,60 doların üzerine çıktığına ve ulusal ortalamanın yakın zamanda galon başına 4,25 dolara doğru yükselmesinin muhtemel olduğuna işaret eden Knightley, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum, tedarik ve dağıtım maliyetlerini artıracak ve uçak bilet fiyatlarının da yükselmesine neden olacaktır. Enerji arzına yönelik bozulma ne kadar uzun sürerse, gübre, gıda fiyatları ve plastik maliyetleri de dahil olmak üzere diğer sektörlerde de fiyat artışlarına yol açma olasılığı o kadar artar. Sonuç olarak, enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'lik hedefin çok üzerinde, yüzde 3,5'e doğru hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, Fed'in büyüme oranı tahminlerini biraz düşüreceğini, enflasyon tahminlerini yukarı çekeceğini ve ardından 2026'daki faiz indirimini 2027'ye erteleyeceklerini tahmin ediyoruz."

"WARSH, FED BAŞKANI OLURSA FAİZ İNDİRİMLERİNİ SAVUNABİLİR"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, tahminlerinin Basra Körfezi'ndeki kritik altyapıya ciddi bir zarar gelmemesi durumunda bunun büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin muhtemelen sınırlı kalacağını gösterdiğini belirterek, "Bölgedeki mevcut istikrarsızlık nedeniyle istihdam artışının negatif bölgeye kayması çok da zor olmaz." ifadelerini kullandı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ın yeni başkan olması durumunda iş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü riskler nedeniyle kesinlikle faiz indirimlerini savunacağı öngörüsünde bulunan Marey, bu nedenle, Fed'in 2026 yılında faiz indirimine gidebileceğini dile getirdi.

Marey, "Yeni Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tahminleri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı, Fed faiz tahminlerimizi yakında yapacağımız revizyonda kilit bir rol oynayacak. Son gelişmeler ışığında, tahminlerimizde ilk faiz indiriminin zamanını ileriye kaydırmayı ve beklenen toplam indirim sayısını azaltmayı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.