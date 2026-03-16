CANLI BORSA
Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi

Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi

HSBC, Türkiye’nin önde gelen bankalarına ilişkin hedef fiyat ve yatırım tavsiyelerini güncelledi.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 11:40

Banka, savaş kaynaklı riskler ve enflasyonist baskıların Türk bankacılık sektöründe net faiz marjı (NIM) toparlanmasını 2026'nın ilk yarısının ötesine taşıyabileceğini belirtirken, 2027 kârlılık görünümünün güçlü kaldığını vurguladı.

SEKTÖR DEĞERLEMELERİ VE ROE POTANSİYELİ

HSBC, son satışlarla birlikte sektörün 2026 tahmini fiyat/defter değeri (F/DD) çarpanının 1,0x seviyesine gerilediğini ve bunun, 2027 için öngörülen %32 özkaynak kârlılığı (ROE) potansiyelini tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

BANKA BAZLI HEDEF FİYAT VE TAVSİYELER

  • Akbank: Hedef fiyat 100 TL olarak korunurken, "Al" tavsiyesi sürdürülüyor.
  • Garanti Bankası: Hedef fiyat 160 TL olarak korundu; tavsiye "Tut"tan "Al" seviyesine yükseltildi.
  • İş Bankası: Hedef fiyat 20,0 TL'den 18,50 TL'ye revize edildi. Tavsiye "Al" olarak korunuyor; yüzde 24,6 yükseliş potansiyeli hesaplandı.
  • Yapı Kredi: Hedef fiyat 44 TL'den 47 TL'ye yükseltildi. Tavsiye "Tut"tan "Al" seviyesine getirildi.

PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

HSBC, Türk bankacılık endeksinin çatışma sürecinde yaklaşık %20 değer kaybederek, EMEA bölgesindeki bankalara kıyasla %10 daha zayıf performans sergilediğine dikkat çekti. Mevcut değerlemelerin, Türkiye'de enflasyonun yapısal olarak %20 civarında kalacağı beklentisini yansıttığını belirten banka, olası bir jeopolitik yumuşamanın hızlı bir toparlanmayı tetikleyebileceğini ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.984,4200 Değişim 170,04 Son veri saati:
Düşük 12967,69 Yüksek 13137,73
Açılış
44,1931 Değişim 0,0465 Son veri saati:
Düşük 44,1571 Yüksek 44,2036
Açılış
50,591 Değişim 0,1866 Son veri saati:
Düşük 50,4921 Yüksek 50,6787
Açılış
7.106,6510 Değişim 95,347 Son veri saati:
Düşük 7059,511 Yüksek 7154,858
Açılış
112,7100 Değişim 5,5593 Son veri saati:
Düşük 110,3977 Yüksek 115,957
Açılış
BİST En Aktif Hisseler