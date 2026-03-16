Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi

Banka, savaş kaynaklı riskler ve enflasyonist baskıların Türk bankacılık sektöründe net faiz marjı (NIM) toparlanmasını 2026'nın ilk yarısının ötesine taşıyabileceğini belirtirken, 2027 kârlılık görünümünün güçlü kaldığını vurguladı.

SEKTÖR DEĞERLEMELERİ VE ROE POTANSİYELİ

HSBC, son satışlarla birlikte sektörün 2026 tahmini fiyat/defter değeri (F/DD) çarpanının 1,0x seviyesine gerilediğini ve bunun, 2027 için öngörülen %32 özkaynak kârlılığı (ROE) potansiyelini tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

BANKA BAZLI HEDEF FİYAT VE TAVSİYELER

Akbank: Hedef fiyat 100 TL olarak korunurken, "Al" tavsiyesi sürdürülüyor.

Garanti Bankası: Hedef fiyat 160 TL olarak korundu; tavsiye "Tut"tan "Al" seviyesine yükseltildi.

İş Bankası: Hedef fiyat 20,0 TL'den 18,50 TL'ye revize edildi. Tavsiye "Al" olarak korunuyor; yüzde 24,6 yükseliş potansiyeli hesaplandı.

Yapı Kredi: Hedef fiyat 44 TL'den 47 TL'ye yükseltildi. Tavsiye "Tut"tan "Al" seviyesine getirildi.

PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

HSBC, Türk bankacılık endeksinin çatışma sürecinde yaklaşık %20 değer kaybederek, EMEA bölgesindeki bankalara kıyasla %10 daha zayıf performans sergilediğine dikkat çekti. Mevcut değerlemelerin, Türkiye'de enflasyonun yapısal olarak %20 civarında kalacağı beklentisini yansıttığını belirten banka, olası bir jeopolitik yumuşamanın hızlı bir toparlanmayı tetikleyebileceğini ifade etti.