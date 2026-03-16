UniCredit, Commerzbank için 35 milyar euro teklif sundu

Açıklamaya göre teklif, Commerzbank hisselerinin her biri için UniCredit hisselerinin 0,485 oranında verilmesini içeriyor. Bu, 13 Mart kapanış fiyatına göre Commerzbank hissesi başına 30,8 euroya denk geliyor ve yüzde 4 prim anlamı taşıyor. Teklifin toplam değeri yaklaşık 34,7 milyar euro olarak öne çıkıyor.

Alman düzenleyicisi BaFin'in önümüzdeki günlerde fiyatı onaylaması bekleniyor. UniCredit, kontrolü ele geçirmeden Commerzbank'ta yüzde 30'un üzerinde bir hisse sahibi olmayı planlıyor.

Piyasa verilerine göre, Cuma günü kapanışta Commerzbank'ın piyasa değeri yaklaşık 33 milyar euroyken, UniCredit'in piyasa değeri yaklaşık 96 milyar euro seviyesindeydi. Commerzbank hisseleri 29,95 euro, UniCredit hisseleri ise 63,50 eurodan işlem görüyordu.

Alman hükümeti, Commerzbank'ta sahip olduğu hisseler nedeniyle UniCredit'in satın almasına karşı olduğunu daha önce duyurmuştu.

UniCredit, teklifin Mayıs başında resmî olarak başlatılmasını ve 4 haftalık bir teklif süresinin olmasını beklediğini belirtti. Banka daha önce Commerzbank'ın yüzde 30'un biraz altında bir hissesine sahipti ve bu hisselerin büyük kısmı doğrudan alınmıştı.