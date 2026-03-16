İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi

İngiltere’de konut fiyatları mart ayında artış gösterdi. Rightmove verilerine göre, yeni satıcıların talep ettiği ortalama fiyatlar aylık bazda yüzde 0,8 yükselerek 371.042 sterline (495.118 dolar) ulaştı. Şubat ayında fiyatlar olağan dışı şekilde durağan seyretmişti.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 09:34

Satışa çıkan konut sayısı, yılın bu dönemi için son 11 yılın en yüksek seviyesinde kalarak arzın fiyat artışlarını sınırladığı belirtildi. Şirket, satıcıların alıcı ilgisini artırmak için rekabetçi fiyatlama yapmak zorunda olduğunu ifade etti. Alıcı bulma süresi ise 2013'ten bu yana en uzun seviyeye ulaştı.

Günlük piyasa verileri mart ayında yapılan satış anlaşmalarının geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 2 geride, 2024'e kıyasla ise yüzde 5 daha yüksek olduğunu gösterdi. Yeni ilan sayısı geçen yıla göre yüzde 3 azaldı, 2024'e göre ise yüzde 7 artış kaydetti.

Bölgesel olarak, daha uygun fiyatlı kuzey İngiltere, İskoçya ve Galler'de yıllık fiyat artışları daha yüksek seyrederken, güneydeki pahalı bölgelerde artış sınırlı kaldı.

Mortgage piyasasında ise küresel belirsizlikler nedeniyle faizler yükseldi. Rightmove'un günlük mortgage verilerine göre, ortalama iki yıllık sabit faizli mortgage oranı bir önceki haftaki yüzde 4,24 seviyesinden yüzde 4,51'e çıktı.

Rightmove, mart ayında piyasa hareketlerinin küresel belirsizliklere rağmen istikrarlı seyrettiğini, ancak önümüzdeki dönemde gelişmelerin piyasayı belirleyeceğini vurguladı.

