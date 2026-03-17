FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde?

Mart 2026'ya girilmesiyle birlikte, Federal Reserve (FED) faiz kararı küresel piyasaların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamleleri sonrası yükselen petrol fiyatları, enflasyon üzerinde baskı yaratırken dolar ve altın fiyatlarında da dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişmeler, yatırımcıların odağını doğrudan FED'in alacağı kararlara çevirdi.

Jerome Powell liderliğindeki FED'in artan jeopolitik riskler ve enflasyon görünümü karşısında faizleri sabit tutup tutmayacağı veya olası indirim sinyali verip vermeyeceği merak ediliyor. Mart ayı faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat, yatırımcılar için kritik önemde.

FED FAİZ KARARI AÇIKLAMA TARİHİ VE SAATİ

ABD Merkez Bankası FED, yılın ikinci faiz kararını 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ortamı, FED'in faiz takvimini yakından takip edilen bir konu haline getirdi. Piyasa fiyatlamaları, haziran ayında olası bir indirimin gündemden düştüğünü ve %3,50–%3,75 aralığındaki sabit faiz beklentisinin temmuz ayına kadar korunabileceğini gösteriyor.

ABD'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,2, yıllık %2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti ve enflasyon Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Öte yandan tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarken işsizlik oranı %4,4'ten %4,3'e geriledi.