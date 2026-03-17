BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir

BBVA Research, ABD Merkez Bankası'nın (FED) son dönemde artan riskler nedeniyle daha temkinli bir mesaj vermesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Enflasyon tahminlerinde sınırlı bir yukarı yönlü revizyon görülebilir; ancak medyan faiz projeksiyonunda kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.

BBVA'ya göre, finansal piyasalar artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliği artırmış durumda.

Fed fon vadeli işlemleri, bu yıl için ek faiz indirimleri açısından sınırlı bir alan olduğunu gösteriyor. Bu nedenle BBVA, Fed Başkanı Jerome Powell'ın son toplantıya kıyasla enflasyon risklerine daha güçlü vurgu yapma gereğinin azaldığını değerlendiriyor.