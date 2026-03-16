Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satışa imza atacak.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 15:40

Son Güncelleme Tarihi 16 Mart 2026 15:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Mart Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

Aynı gün 4 yıl (1393 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Söz konusu günde 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacak.

İlginizi Çekebilir
BAE, Dubai’den tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu BAE, Dubai'den tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu 16 Mart 2026 08:34
Goldman Sachs, jeopolitik riskler nedeniyle Topix hedeflerini düşürdü Goldman Sachs, jeopolitik riskler nedeniyle Topix hedeflerini düşürdü 16 Mart 2026 07:54
Japonya, Yen’de dalgalanmalara karşı hazır bekliyor Japonya, Yen’de dalgalanmalara karşı hazır bekliyor 16 Mart 2026 07:50
Barclays, Fed’in faiz indirimini enflasyon endişeleri nedeniyle erteledi Barclays, Fed’in faiz indirimini enflasyon endişeleri nedeniyle erteledi 16 Mart 2026 07:48
Bitcoin 70 bin dolar üzerinde güçlü tutunuyor: 80 bin dolar direnci takip ediliyor! Bitcoin 70 bin dolar üzerinde güçlü tutunuyor: 80 bin dolar direnci takip ediliyor! 16 Mart 2026 07:44
Bakır fiyatları petrol endişeleri ve Fed beklentileriyle düşüşte! Bakır fiyatları petrol endişeleri ve Fed beklentileriyle düşüşte! 16 Mart 2026 07:40
Çin’den ABD’nin ’zorla çalıştırma’ soruşturmasına tepki Çin’den ABD’nin 'zorla çalıştırma' soruşturmasına tepki 16 Mart 2026 07:34
Çin ekonomisi yıla beklentilerin üzerinde performansla başladı Çin ekonomisi yıla beklentilerin üzerinde performansla başladı 16 Mart 2026 07:17
Petrol fiyatı ECB faiz kararı için belirleyici olacak Petrol fiyatı ECB faiz kararı için belirleyici olacak 15 Mart 2026 16:17
Wall Street’te satış baskısı hakim! Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 sert düştü Wall Street'te satış baskısı hakim! Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 sert düştü 14 Mart 2026 11:59
ABD’de açık iş sayısı ocakta arttı ABD'de açık iş sayısı ocakta arttı 14 Mart 2026 08:40
ABD’de dayanıklı mal siparişlerinde yatay seyir ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde yatay seyir 13 Mart 2026 16:29
