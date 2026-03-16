Küresel hisse fonlarında 2 ayın en büyük çıkışı

Küresel hisse senedi fonları, yaklaşık iki ayın en yüksek haftalık çıkışını yaşadı. ABD-İsrail ile İran arasında artan gerilim ve bunun petrol arzına yönelik etkileri, enflasyon ve küresel büyümeye dair endişeleri artırarak yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 13:27

Lipper verilerine göre, 11 Mart'ta sona eren haftada küresel hisse fonlarından toplam 7,05 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Bu rakam, 17 Aralık 2025 haftasında kaydedilen 46,68 milyar dolarlık çıkıştan bu yana görülen en yüksek haftalık net satış oldu.

Bölgesel bazda bakıldığında ABD hisse fonlarından yaklaşık 7,77 milyar dolar çıkış yaşandı. Önceki hafta bu fonlarda 21,91 milyar dolarlık net satış görülmüştü. Avrupa hisse fonları da 7,71 milyar dolarlık çıkışla dikkat çekerken, Asya fonları 6,15 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı.

Sektörel hisse fonlarında ise toplam 2,71 milyar dolar net çıkış kaydedildi. Finans fonlarından 2,31 milyar dolar, sağlık sektörü fonlarından ise 1,31 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Buna karşılık sanayi sektörü fonları 1,31 milyar dolarlık giriş gördü.

Küresel tahvil fonlarına yönelik haftalık net yatırım da zayıfladı. Toplam giriş 5,72 milyar dolar ile son 10 haftanın en düşük seviyesine indi. Yüksek getirili tahvil fonlarından 3,17 milyar dolar çıkış yaşanırken bu rakam Nisan 2025 ortasından bu yana en büyük haftalık çıkış olarak kaydedildi. Kısa vadeli tahvil fonları ise 5,75 milyar dolarlık girişle son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan para piyasası fonları üst üste yedinci haftada da yatırım çekerek 6,93 milyar dolar topladı. Altın ve değerli metaller fonlarından ise 2,84 milyar dolar net çıkış gerçekleşti. Gelişmekte olan piyasalarda hisse fonlarından yaklaşık 2,69 milyar dolar, tahvil fonlarından ise 656 milyon dolar çıkış kaydedildi.

