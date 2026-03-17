Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı

Rakuten Securities Stratejisti Masayuki Kubota, petrol fiyatları varil başına 90 dolar civarında seyretmeye devam ederse, Japon şirketlerinin sermaye harcamaları ve özel tüketim eğiliminin güçlü kalacağını belirtti.

Kubota, bu senaryoda enerji maliyetlerinin olumsuz ve olumlu etkilerinin birbirini dengeleyeceğini ve dolayısıyla şirket kârları üzerindeki baskının sınırlı olacağını vurguladı.

Stratejist, bu durumda Tokyo Borsası Prime Market'te Mart 2027'de sona erecek mali yıl için net kârda %15'in üzerindeki artış öngörüsünün değişmesine gerek olmadığını ifade etti.