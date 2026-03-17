Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi

Jeopolitik riskler ve enerji arzına yönelik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdüren Bitcoin, son bir ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 bin doların üzerine yerleşti. 60 bin dolar seviyelerinden başlayan yükseliş, piyasada yeniden güçlü bir momentum oluştuğuna işaret etse de Citi'den dikkat çeken revizyon geldi.

CİTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN REVİZYON

Citigroup analistleri, hem Bitcoin hem de Ethereum için 12 aylık fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu revizyonun arkasında, ABD'de kripto piyasasına yönelik düzenleme çalışmalarının yavaşlaması yer aldı.

Citi stratejisti Alex Saunders, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Düzenleyici katalizörler daha fazla benimsemeyi ve girişleri destekleyecek ancak bu yıl ABD'de yasa çıkarma fırsat penceresi daralıyor."

YENİ FİYAT TAHMİNLERİ

Citi'nin güncel projeksiyonlarına göre:

Bitcoin

Eski tahmin: 143.000 $

Yeni tahmin: 112.000 $

Resesyon senaryosu: 58.000 $

İyimser senaryo: 165.000 $

Ethereum

Eski tahmin: 4.304 $

Yeni tahmin: 3.175 $

Resesyon senaryosu: 1.198 $

İyimser senaryo: 4.488 $

KISA VADEDE BANT HAREKETİ BEKLENTİSİ

Citi'ye göre Bitcoin, ABD'de seçim sürecine kadar 70 bin dolar seviyesini koruyarak düzenlemelere ilişkin haber akışına bağlı şekilde yatay (bant) hareket edebilir.

Analistler, piyasada yönün büyük ölçüde düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacağını vurguluyor.