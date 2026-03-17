Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu

Mevsimsel faktörler ve ABD yönetiminin Brezilya'ya uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırması, kahve fiyatlarını yüzde 36'dan fazla düşürdü. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında düşüş trendi gösteren fiyatlar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından tedarik zinciri endişeleriyle sınırlı bir yükseliş yaşadı. Ancak iklim koşullarının üretimi desteklemesiyle bu artış kalıcı olmadı.

Brezilya'dan beklenen rekor hasat ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle oluşan tüketim baskısı, kahve fiyatlarını aşağı yönlü tutmaya devam etti. Dün ise kahvenin libre fiyatı yüzde 2,3 düşüşle 2,85 dolara kadar geriledi.

Dünyanın en büyük robusta kahve üreticisi olan Vietnam'dan ihracatın artması, Endonezya'daki arz fazlalığı ile birleşince global arz fazlası oluştu ve fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Öte yandan, Brezilya'nın Minas Gerais ve diğer önemli kahve üretim bölgelerinde beklenen yağışlar, toprak nemini koruyarak mahsulün gelişimini destekleyecek.